رئيس جامعة الزقازيق يشهد فعاليات حفل ختام مهرجان المسرح للفصل الواحد

أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق انه نظمت إدارة النشاط الفنى بالإدارة العامة لرعاية الطلاب حفل ختام مهرجان المسرح للفصل الواحد بين كليات الجامعة المؤهلة لمسابقة (إبداع ١٢) .

وذلك بقاعة المنتديات بالجامعة ،تحت إشراف الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية وبالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد طلاب الجامعة.

وخلال كلمته هنأ الدكتور خالد الدرندلي جميع الطلاب المشاركين في العروض ، موضحًا أن الجامعة تدعم الأنشطة الطلابية المختلفة ، حيث تعتبر الجامعة منارة للثقافة والفن ، والتي تتفتح من خلالها الأذهان وترتقي بها المشاعر الإنسانية ، كما تهتم أيضاً بالعروض المسرحية لأن المسرح يُثقل القيم والاخلاق، مؤكدًا أن الجامعة لا يقتصر دورها علي الجانب التعليمي فحسب ولكنها تسعي إلى فتح مسارات جديدة من الأنشطة الطلابية لصقل مواهب الطلاب وإبداعاتهم.

كما قدم رئيس الجامعة الشكر للجنة التحكيم والقائمين على مهرجان المسرح وظهوره بصوره مشرفة تعكس التنظيم المتميز للمساهمة في مساعدة المواهب واكتشافها من أبناء الجامعة ومساعدتها لتحقيق أكبر استفادة من خلال هذه الفعاليات والأنشطة المتنوعة.

ومن جانبه وجه الدكتور أحمد عناني الشكر لرئيس الجامعة علي دعمه المستمر للأنشطة الطلابية ، مشيدًا بدور رعاية الشباب بالجامعة واتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر ومساهمتهم الفعالة في تصدير صورة مشرفه لمهرجان المسرح هذا العام مؤكدًا علي استمرار تطوير الأنشطة الطلابية وتحقيق مراكز متقدمة في كافة المجالات.

وفي ختام الحفل قام الدكتور خالد الدرندلي بتكريم الفائزين هذا العام حيث جاءت المراكز كالأتي..المركز الأول عن مسرحية "خطوة عزيزة" كلية الأداب ، والمركز الثاني عن مسرحية "عرش أرجوس" كلية الطب البشري ، والمركز الثالث عن مسرحية "صفحه ٤٥" كلية التجارة ، كما تم تكريم أفضل ٣ مراكز في كلٍ من التمثيل المسرحي ، والديكور ، والموسيقي التصويرية ، والاخراج ،وشهادات تميز للطلاب المشاركين بالمهرجان.

جدير بالذكر ان عروض مهرجان المسرح هذا العام بالجامعه شملت حوالي ، ٨ كليات هى الطب البشرى ، والتربية الرياضية بنات ، التجارة ، الآداب ، العلوم، الحقوق ، الهندسة، التربية النوعية.

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