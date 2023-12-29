الهوت دوج والبرجر .. الطريقة الصحيحة لتجميد اللحوم المصنعة

ترغب الكثير من السيدات في تجميد اللحوم المصنعة مثل البرجر والسجق حتى تستطيع تناولها في أي وقت وتقدمها لأفراد الأسرة لأن مذاقها شهي.



ووفقا لما ذكره موقع ذا كيتشن يجب حفظ اللحوم الجاهزة والمصنعة بعناية خاصة مثل البرجر والهوت دوج وشرائح اللحم المطبوخ لها مدة صلاحية قصيرة.

قسم اللحوم الجاهزة بعدد كاف للمرة الواحدة فقط بحيث لا تضطر لإحراج كل كمية اللحوم وتركها حتى يذوب الثلج من عليها ثم تعيدها مرة أخرى الفريزر لان هذا السلوك من أكبر اسباب تلف اللحوم وتسببها في أمراض المعدة وقد يصل الأمر للتسمم في بعض الأحيان فضا عن فقدان جزء كبير القيمة الغذائية لها.

يمكنك تجميد اللحوم في أكياس بسحاب أو حاويات مناسبة للتجميد أو اكياس سميكة وشفافة حتى لا تتفاعل مع الأطعمة .

اللحوم المصنعة

فيما يتعلق بإذابة الثلح عندما يكون لديك وقت، يجب عليك تذويب هذه اللحوم لمدة 12 ساعة على الأقل في اارفف الثلاجة الداخلية ولي خارجها أما إذا كنت ترغب في طهيها سريعا فيمكنك إذابتها بسرعة في وعاء من الماء البارد وليس الساخن كما يفعل البعض على أن تظل داخل الكيس، و تأكد من تغيير الماء كل 30 دقيقة.