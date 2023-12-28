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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

موفر ولذيذ.. طريقة عمل بلح الشام بدون قلي بالزيت

صدى البلد

إذا كنتي من محبي بلح الشام، نقدم لكي اليوم طريقة عمل بلح الشام بدون قلي بالزيت للشيف حسن.

المقادير

١ كوب ماء
١ كوب دقيق
١بيض
١ ملعقة كبيرة زيت
نص ملعقة فانيليا
رشة ملح
شربات او العسل

الطريقة 

١- احضري وعاء متوسط الحجم، واضيفي إليه الماء وملعقة الزيت واتركيه حتى الغليان.

٢- اضيفي الدقيق والفانيليا دفعة واحدة وقلبي جيدا حتى يتشكل لديك عجين متماسك.

٣- يرفع العجين من على النار ويضاف إليه البيض ويقلب جيدا.

٤- احضري قمع الحلويات وابدأي في تشكيل بلح الشام وضعيه في زيت ساخن كما يمكن دهنه بالزيت ووضعه في الفرن 

٥- بعد أن يتحول لونه إلى الذهبي ضعيه في الشربات البارد.

طريقة عمل الشربات:

- فى قدر مناسب، ضعي الماء مع السكر وعصير الليمون، وقلبى حتى الغليان لمدة 8 دقائق ثم اضيفي ماء الورد (اختيارى)

واتركي الخليط يغلي دقيقة ثم ارفعيه من على النار. لا تستخدميه قبل أن يبرد تماما ويأخذ درجة حرارة الغرفة.

 

بدون قلي طريقة عمل بلح الشام طريقة عمل الشربات الشربات البارد طريقة تحضير بلح الشام

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