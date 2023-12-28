موفر ولذيذ.. طريقة عمل بلح الشام بدون قلي بالزيت

إذا كنتي من محبي بلح الشام، نقدم لكي اليوم طريقة عمل بلح الشام بدون قلي بالزيت للشيف حسن.

المقادير

١ كوب ماء

١ كوب دقيق

١بيض

١ ملعقة كبيرة زيت

نص ملعقة فانيليا

رشة ملح

شربات او العسل

الطريقة

١- احضري وعاء متوسط الحجم، واضيفي إليه الماء وملعقة الزيت واتركيه حتى الغليان.

٢- اضيفي الدقيق والفانيليا دفعة واحدة وقلبي جيدا حتى يتشكل لديك عجين متماسك.

٣- يرفع العجين من على النار ويضاف إليه البيض ويقلب جيدا.

٤- احضري قمع الحلويات وابدأي في تشكيل بلح الشام وضعيه في زيت ساخن كما يمكن دهنه بالزيت ووضعه في الفرن

٥- بعد أن يتحول لونه إلى الذهبي ضعيه في الشربات البارد.

طريقة عمل الشربات:

- فى قدر مناسب، ضعي الماء مع السكر وعصير الليمون، وقلبى حتى الغليان لمدة 8 دقائق ثم اضيفي ماء الورد (اختيارى)

واتركي الخليط يغلي دقيقة ثم ارفعيه من على النار. لا تستخدميه قبل أن يبرد تماما ويأخذ درجة حرارة الغرفة.