مصدر بـ فيوتشر يعلن مفاجأة بشأن مشاركة عمر عبد الواحد بأمم أفريقيا

كشف هيثم عرابي، الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، عن موقف لاعب الفريق عمر كمال عبد الواحد من التواجد مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، بعد الإصابة التي لحقت به.

وقال عرابي، خلال لقاء من أبوظبي، مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «تلقيت اتصالًا هاتفيًا مفاجئًا من أحد إداريي الفريق يخطرني بإصابة عمر كمال عبد الواحد، ولكن هناك مفاجأة سارة في الأشعة الخاصة به».

وأكد عرابي أن عمر كمال عبد الواحد سيلحق بمنتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وفي سياقٍ آخر، أعرب الرئيس التنفيذي لمودرن فيوتشر عن سعادته بالتأهل لنهائي كأس السوبر المصري، مؤكدًا أن الوصول إلى نهائي كأس السوبر تكليل لجهد الجهاز الفني واللاعبين.

وقال عرابي إن «الإصابات التي حاصرت مودرن فيوتشر قبل لقاء بيراميدز كانت فرصة ظهور على أننا أسرة واحدة في الملعب».

وقال هيثم عرابي إنه شعر بالاستفزاز بسبب تصريح سالم الشامسي، مالك نادي بيراميدز، والذي قال خلاله إنه «تركيزنا بالكامل في مباراة الخميس».

وأردف هيثم عرابي قائلًا: «استعرضت تصريحات سالم الشامسي مع لاعبي مودرن فيوتشر لتحفيزهم قبل مباراة بيراميدز»، مضيفًا أن «كلمة طموح عندما استخدمت في بيراميدز لم تكن واقعية، ولذلك الجمهور لا ينساها».

وتحدث هيثم عرابي عن أن مواجهة الأهلي، الذي وصفه بـ«عملاق أفريقيا»، فرصة للاعبي مودرن فيوتشر للتعبير عن قدراتهم.

وحول رأيه فيما قدمه محمود عبد الرحيم جنش، حارس الفريق، خلال ركلات الترجيح الماراثوينة أمام بيراميدز، أثنى عرابي على جنش، مشيرًا إلى أنه أبدع وتألق في ركلات الترجيح أمام نادي بيراميدز، وهو فاجئني بأنه قائد في الفريق

وتابع: «أتمنى أن يكون محمود عبد الرحيم جنش دورًا في منتخب مصر خلال الفترة المقبلة».