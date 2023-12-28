المعلق الإماراتي: 110 مليون مصري يحبون الهزار إلا الأهلي | تفاصيل

وصف المعلق الإماراتي عامر عبد الله أحداث الشوط الأول في نهائي السوبر المصري بين الأهلي ومودرن فيوتشر، بأن المارد الأحمر لا يعرف إلا الجد، قائلا : مصر بها 110 مليون يحبون الهزار إلا الأهلي لا يعرف إلا الجد فقط.

ونجح محمود عبد المنعم كهربا في تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى مودرن فيوتشر في الدقيقة ١٣ من عمر الشوط الأول بعد عرضية من ركنية على معلول.

ونجح الشحات في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة ٣٤ من عمر الشوط الأول بعد صناعة من كهربا.

وشهد الشوط الأول سيطرة للأهلي على مجريات اللقاء وسط هجمات مرتدة من فيوتشر شكلت أحدها خطورة على مرمى مصطفى شوبير.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الأهلي لخوض مباراة مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري المقامة في أبوظبي بالإمارات ، وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وبيرسي تاو.