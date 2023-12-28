تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة الأهلي بنهائي كأس السوبر المصري

أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق أمام النادي الأهلي بنهائي كأس السوبر المصري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: جوناثان نجويم، محمد ربيعة ، علي الفيل ، باسم علي

وسط: غنام محمد، بيلو، محمد صادق ، عبد الكبير الوادي ، احمد عاطف

هجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، محمود رزق، محمد عبد السلام ، محمد محمود ، علي زعزع ، اموراني حساني ، عمر السعيد ، كجالي درامي، هشام عادل

ويواجه بعد قليل وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت الإمارات فريق مودرن فيوتشر نظيره النادي الأهلي على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي، في نهائي كأس السوبر المصري والمقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي.