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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة الأهلي بنهائي كأس السوبر المصري

الاهلي
الاهلي

أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق أمام النادي الأهلي بنهائي كأس السوبر المصري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

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بيراميدز يحصد برونزية كأس السوبر بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بركلات الترجيح

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لحظة بلحظة.. مباراة بيراميدز ضد سيراميكا في كأس السوبر المصري

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: جوناثان نجويم، محمد ربيعة ، علي الفيل ، باسم علي

وسط: غنام محمد، بيلو، محمد صادق ، عبد الكبير الوادي ، احمد عاطف

هجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، محمود رزق، محمد عبد السلام ، محمد محمود ، علي زعزع ، اموراني حساني ، عمر السعيد ، كجالي درامي، هشام عادل

ويواجه بعد قليل وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت الإمارات فريق مودرن فيوتشر نظيره النادي الأهلي على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي، في نهائي كأس السوبر المصري والمقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

استاد محمد بن زايد احمد عاطف البرتغالي ريكاردو العاصمة الإماراتية أبوظبي السوبر المصري النادي الأهلي

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