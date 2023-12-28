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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد عبد الحفيظ يثير الجدل قبل نهائي السوبر

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

وجه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، رسالة تحذيرية لـ لاعبي النادي الأهلي قبل المباراة المرتقبة اليوم أمام  فيوتشر، في نهائي بطولة كأس السوبر.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية "لا قدر الله والأهلي راح لضربات الجزاء ميلعبش في الجون اللي ناحية اليمين.. جنش عامل حاجة عليه".

وأضاف مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي: أتذكر مباراة كأس السوبر 2016 لعبنا في الجون اللي ناحية اليمين وجنش تألق برده.

ويلتقى النادي الأهلي امام نظيره فريق مودرن فيوتشر في السابعة مساء اليوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وتأهل الأهلي لنهائي بطولة كأس السوبر بنظامها الجديد بعد فوزه على فريق نادي سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي بنتيجة 1 - 0، وفي المقابل تأهل مودرن فيوتشر للنهائي على حساب فريق بيراميدز.

 

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