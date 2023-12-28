بيراميدز يحصد برونزية كأس السوبر بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بركلات الترجيح

نجح بيراميدز في تحقيق المركز الثالث في بطولة كأس السوبر المصري بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا في ضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة.

نجح بيراميدز في التعادل قبل نهاية الشوط الثاني من عمر المباراة، وجاء الهدف بعد تمريرة بينية رائعة وصلت عند مصطفى فتحي سددها لوب من فوق محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا إلى داخل الشباك.

نجح أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا، في تسجيل هدف في مرمي بيراميدز في الدقيقة ٧١ من عمر المباراة.

وفي الدقيقة61، أحمد ياسر ريان يهدر فرصة غريبة من انفراد تام بالمرمى في ظل المرمى الخالي من حارسه ليهدر فرصة التقدم لصالح كليوباترا.

وشهد الشوط الأول تحفظا من الفريقين ولم يشهد فرصا خطيرة علي مرمي أي فريق.