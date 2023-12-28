لحظة بلحظة.. مباراة بيراميدز ضد سيراميكا في كأس السوبر المصري

ينتظر الجمهور مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا، في لقاء تحديد المركز الثالث في بطولة كأس السوبر المصري 2023.

بيراميدز سراميكا

لحظة بلحظة مباراة بيراميدز ضد سيراميكا

يلتقي فريق بيراميدز نظيره سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الخميس، في لقاء تحديد المركز الثالث في بطولة كأس السوبر المصري 2023 ، الذي يقام في الإمارات.

بيراميدز ضد سيراميكا

يدخل الفريقين مباراة اليوم والتي تقام على أرض استاد محمد بن زايد من أجل تحقيق الفوز وحصد الميدالية البرونزية في النسخة المقامة من بطولة السوبر المصري بشكلها الجديد.

مباراة اليوم بين سيراميكا كليوباترا يتوقع أن تكون حافلة بالمتعة والإثارة في ظل رغبة كلا الفريقين القوية في تحقيق الفوز.

تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد توني - أحمد القندوسي - محمد عادل - صامويل امادي- محمود زلاكة.

خط الهجوم: جون إيبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - خالد صبحي - عبد الرحمن بودي - محمود نبيل - احمدالقرموطي- محمد كناريا - احمد ياسر ريان - مروان عثمان.

تشكيل بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد فتحي.

خط الوسط: أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - يوسف أسامة.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمد الشيبي - أحمد سامي - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمد حمدي - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - فيستون ماييلي

سيراميكا وبيراميدز

سيراميكا كليوباترا في مواجهة قوية ضد بيراميدز

سيراميكا كليوباترا يطمح في تحقيق إنجاز في البطولة التي يشارك فيها للمرة الأولى في تاريخه عبر حصد الميدالية البرونزية خاصة في ظل الأداء القوي للفريق خلال الفترة الأخيرة.

وكثف الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي من جهوده لتأهيل اللاعبين فنيًا وبدنياً لخوض مباراة اليوم.

وطالب الرمادي اللاعبين بالتركيز في مباراة اليوم من أجل تحقيق الفوز على بيراميدز وحصد المركز الثالث في البطولة.