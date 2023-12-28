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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بروتوكول تعاون بين جامعة طيبة التكنولوجية وفندق شتايجن برجر أشتي لتدريب الطلاب

بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين جامعة طيبة التكنولوجية وفندق شتايجن برجر

شهد الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة متمثلة في كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وفندق شتايجن برجر أشتي ريزورت بالأقصر، حيث قام بتوقيع البروتوكول الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، ومحمد أحمد حسن، مدير عام الفندق.

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وتواجد بمراسم التوقيع كل من الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، والدكتور صفوت آدم، منسق برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية بالكلية، وأسماء العزب، سكرتير أمانة مجلس الجامعة، وأحمد جلال، مدير الموارد البشرية بالفندق.


 

وأكد الدكتور عادل زين الدين، أن البرتوكول يهدف إلى إعداد أجيال واعدة من العاملين في مجال الفنادق، مؤكداً اهتمام الجامعة بتدريب طلاب الكلية وتأهيلهم لسوق العمل وبما يتوافق مع متطلباته المتطورة، تأكيدا لهدف الجامعة الأساسي وهو تخريج طالب متميز متعدد المهارات، تؤهله للعمل مباشرة، من خلال تكثيف الجانب العملي والذي يمثل 60% من الدراسة بالجامعة.

 

وأشار زين الدين، إلى أن البرتوكول يقضي أيضا بتشكيل لجنة من الطرفين تحت اسم اللجنة التنسيقية المشتركة، لوضع آلية تنفيذ بنود البروتوكول وسبل التعاون، وتدريب وتأهيل الطلاب من خلال البرامج التدريبية في الفندق، ودعم البحث العلمي، وتبادل الخبراء لإلقاء محاضرات وتقديم استشارات في مجال الضيافة والخدمات الفندقية، وتبادل الزيارات في المؤتمرات وورش العمل.

وأوضح الدكتور محمد رسلان، المشرف على الكلية، أن البرتوكول جاء استكمالا للتعاون البناء والمثمر بين الجانبين، والذي بدأ منذ انطلاق الدراسة بالكلية، إذ تلقى الطلاب العديد من التدريبات العملية داخل الفندق، مؤكدا أن الجانبين بحثا مد فترة التدريب الصيفي داخل الفندق، للحصول على خبرات ومهارات عملية بشكل أكبر.

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