ومن الميراث ما قتل..خلافات توزيع تركه تنتهي بمـ.قتل مزارع في الأقصر

الميراث وتوزيع أمواله، غالبا ما يصاحبه بعض الخلافات، إلا أنه في هذه الواقعة التي جرت تفاصيلها في محافظة الأقصر، زادت حدة الخلافات وتطورت إلى أن وصلت لجريمة قتل متكاملة الأركان، حينما دب الخلاف على الميراث بين اثنين مزارعين أقارب، إلا أن الخلاف دفع أحدهم لقتل قريبه من خلال بندقية آلية كانت بحوزته.

تفاصيل الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القرنة بمديرية أمن الأقصر بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفـى.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين (طرف أول مزارع ، متوفى إثر إصابته بعيار نارى – طرف ثانى مزارع) لخلافات الميراث حول (قطعة أرض زراعية) كائنة بذات الناحية فقام على أثرها الثانى بإطلاق عيار نارى من سلاح كان بحوزته تجاه الأول فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر من ضبطه والسلاح المستخدم (بندقية آلية و 4 طلقات ) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.