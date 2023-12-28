عمرو دياب يطرح "سلامك وصلي" ثاني أغنيات ألبومه "مكانك"

طرح الفنان عمرو دياب ثاني أغنيات ألبومه الجديد "مكانك" وهي أغنية بعنوان "سلامك وصلي" وذلك عبر تطبيق انغامي للموسيقى .

اغنية سلامك وصلي من كلمات محمد القاياتي ، لحن محمد يحيى ، توزيع أحمد ابراهيم ، هندسة صوت وميكس وماستر أنير محروس ، تصوير فوتوغرافي كريم نور.

وكان الفنان عمرو دياب قد تصدر تريند موقع اكس فور طرح أغنية "بيوحشنا" أولى اغنيات ألبوم مكانك وذلك عقب صدورها بأقل من نصف ساعة.

يذكر أن الفنان عمرو دياب سيطرح أغنيات البومه الجديد "مكانك" وعددها ١٢ أغنية على مدار اليوم بمعدل أغنية كل ساعة عبر تطبيق أنغامي في تجربة جديدة بطريقة طرح الألبومات.

الجدير بالذكر أن الفنان عمرو دياب هو الفنان الأعلى استماعا عبر تطبيق أنغامي في عام ٢٠٢٣ ، بالإضافة الى تصدر أغنيته "الحفلة" قائمة الأغاني الأعلى استماعا في نفس العام.