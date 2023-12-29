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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شمس الكويتية: العالم سينقسم اعتمادا على ثنائيات الخير والشر

شمس الكويتية
شمس الكويتية

قالت الفنانة شمس الكويتية أنها تتوقع بدءًا من عام 2024 وما بعدھا أن العالم سينقسم إلى عبيد وأسياد اعتمادا على ثنائيات الخير والشر والذكر والأنثى والأسود والأبيض".

وأضافت شمس الكويتية خلال لقائها مع برنامج "كل يوم" المذاع عبر "أون": “احنا في زمن يتكرر كل 2000 سنة عصر يسمى بعصر الدلو، وهذه حسابات فلكية وعلمية، والـ 2000 سنة القادمة ستبدأ في 2024 وسيكون هناك تطور علمي وتكنولوجي مخيف وعلاجات على مستوى عالي ولكنها ستكون فترة غش وزيف وكذب وخداع.

اللى معاه مليار

 وعقبت”:اللي هيبقى معاه مليار هيكون شخص عادي وفيه ثروات هتكتشف كتير".

ولفتت شمس الكويتية: "اليهود 7 مليون يحكمون 7 مليار نسمة وهما ماسكين الطب والإعلام والبنوك والعلم وكل أكسجين الحياة".

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الذكر والأنثى الفنانة شمس الفنانة شمس الكويتية الكويت اليهود شمس الكويتية عام 2024

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