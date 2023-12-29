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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خطوبة ابنة مدرب الأهلي اليسيا يانكون إلى رائد أعمال مصري..من هو؟

ابنة مدرب الحراس
ابنة مدرب الحراس بالاهلي

أعلن الإعلامي أبو المعاطي زكي، خطوبة ابنة مدرب الأهلي لحراس المرمي ميشيل يانكون، المؤثرة المصرية إليسيا يانكون إلى رائد الأعمال المصري علي عثمان رئيس مجلس إدارة إحدي الشركات الرائدة في مجال الدعاية والعلاقات العامة.

 وجاء الإعلان بعد أن تمكن النادي الأهلي من الفوز على نادي مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري المقام في مدينة ابو ظبي بالامارات بنتيجة ٢-٤ وسط اجواء احتفالية مبهجة.

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والجدير بالذكر أن يانكون تحظي بحب كبير من جانب جمهور الأهلي وذلك لعشقها للنادي واهتمامها بحضور جميع مبارياته سواق خارج مصر او بداخلها. 

وأدت شعبية يانكون إلى اختيارها بمذيعة في برنامج كابيتانو مصر وسط كوكبة من النجوم تحظي  أيضا ينسب متابعات كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي وبالاخص منصة الانستجرام حيث أنها تتمتع بقرابة المليون متابع.

وخطيبها علي عثمان هو من خريجي الجامعة الامريكية قسم إدارة الأعمال ومن رواد الأعمال المصريين الصاعدين بقوة في مجال الدعاية والعلاقات العامة. 

 

وحصل عثمان العام الماضي علي درجة الماجيستير من احدي الجامعات في فرنسا وهو يعمل حاليا تجاه افتتاح فروعا من شركته في عدة دول عربية.

https://www.instagram.com/p/C1aNkDDhaH9/?igsh=MTFxNng5aGU3bXZqMw==

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