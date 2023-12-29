أخبار الفن.. إسعاد يونس تحتفل بالعرض الخاص لفيلم عصابة عظيمة بالرياض.. عمرو دياب يطرح أغاني ألبوم مكانك

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..

إسعاد يونس تحتفل بالعرض الخاص لفيلم عصابة عظيمة بالرياض

احتفلت الفنانة إسعاد يونس، أمس الأربعاء، بالعرض الخاص لفيلمها الجديد عصابة عظيمة، داخل إحدى السينمات بمدينة الرياض بالسعودية.

استنوني .. تامر حسني يروج لحفله بالإمارات ليلة رأس السنة

أعلن المطرب تامر حسني عن استعداده لإحياء حفل ختام مهرجان أم الإمارات يوم 31 من شهر ديسمبر الحالي

عمرو دياب يطرح مكانك ويا قمر سادس وسابع أغنيات ألبومه الجديد

طرح الفنان عمرو دياب سادس وسابع أغنيات ألبومه الجديد "مكانك" وهما أغنيتين بعنوان "مكانك" و"ياقمر" وذلك عبر تطبيق انغامي للموسيقى .

تفاصيل مهرجان المسرح والسينما فى بغداد

تتزين بغداد عاصمة الثقافة والأدب بحدثين ضخمين، هما مهرجان الهيئة العربية للمسرح، ومهرجان بغداد السينمائي.



أحمد سعد يطرح أغنية "كده لأ" من فيلم "أبو نسب"

طرح النجم أحمد سعد، على موقع "يوتيوب" وكل المنصات الموسيقية، أغنية جديدة بعنوان "كده لأ"، وهى الأغنية الترويجية للفيلم السينمائى "أبونسب"، والأغنية من كلمات، منة عدلي القيعي، والحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحي، و إسماعيل نصرت، ومن إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر.