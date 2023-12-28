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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل مهرجان المسرح والسينما فى بغداد

جبار جودي
جبار جودي

تتزين بغداد عاصمة الثقافة والأدب بحدثين ضخمين، هما مهرجان الهيئة العربية للمسرح، ومهرجان بغداد السينمائي.

 

 وقد أعلن د. جبار جودي، نقيب الفنانين العراقيين والمنسق العام لمهرجان الهيئة العربية للمسرح عن جاهزية عاصمة الرشيد لاستضافة الحدثين والفنانين من أنحاء الوطن العربي.

 

للمرة الاولى مهرجان الهيئة العربية للمسرح في بغداد

ضمن فعاليات تستمر لـ9 أيام، ينطلق مهرجان الهيئة العربية للمسرح في نسخته الـ 14، من تاريخ 10 إلى 18 من يناير 2024، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية ونقابة الفنانين العراقيين وستكون هذه الدورة الأكبر منذ انطلاق المهرجان، حيث سيشارك فيها مئات الفنانين من العراق وأنحاء الوطن العربي.

وفي تصريح للدكتور جبار جودي، أوضح أن مهرجان الهيئة العربية للمسرح سيعقد في بغداد للمرة الأولى، مضيفاً: "عكفت الهيئة العربية للمسرح على تنظيم المهرجان بحيث يكون كل عام في دولة، وقد تم اختيار بغداد لهذا العام بعد أن بذلنا جهودا وقطعنا شوطا طويلا مع الهيأة عن طريق نقابة الفنانين".

وعن العروض المشاركة بين د. جودي أن المهرجان سينتظم بمشاركة 20 عرضا مسرحيا وأكثر من 130 باحثا وبحدود 450 إلى 500 ضيفا من كافة أنحاء الوطن العربي والعالم، وقال: "سيكون المهرجان برعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي المهندس محمد شياع السوداني، وبدعم ورعاية سمو الشيخ سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة/ الرئيس الأعلى للهيأة العربية للمسرح، كعادته في دعم المهرجان.

وعن العروض العراقية بيّن د. جودي أن 5 عروض مسرحية عراقية تشارك ثلاثة منها على محور المسابقة وعرضان على محور العروض الموازية.

وأردف نقيب الفنانين: "سيتم تنظيم العروض على 3 مسارح هم الوطني والمنصور والرشيد، كما ستعقد مؤتمرات صحفية يومية عن العروض المشاركة والشخصيات المكرمة، كما سيشهد حفل الافتتاح تكريم 23 فنان عراقيا لهم منجزهم وباعهم الطويل في المسرح العراقي".

 

وقال د. جودي: "أعددنا حفل افتتاح مميزاً وجهزنا عرضاً خاصاً للكيروغراف فضلاً عن فعاليات أخرى عديدة.

 

وتمنى سعادته التوفيق للجميع بتقديم منجز يليق العراق والضيوف وبالحدث الكبير الذي يتم بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار ودائرة السينما والمسرح ونقابة الفنانين العراقيين وبتنظيم الهيأة العربية للمسرح.

مهرجان الهيأة العربية للمسر بغداد جبار جودي

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