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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إسعاد يونس تحتفل بالعرض الخاص لفيلم عصابة عظيمة بالرياض

اسعاد يونس تحتفل
اسعاد يونس تحتفل بالعرض الخاص لعصابة عظيمة

احتفلت الفنانة إسعاد يونس، أمس الأربعاء، بالعرض الخاص لفيلمها الجديد عصابة عظيمة، داخل إحدى السينمات بمدينة الرياض بالسعودية.

ومن المفترض أن تقيم إسعاد يونس عرض خاص آخر فى الإمارات خلال أيام قليلة من الآن على أن تعود للقاهرة للاحتفال بأول عرض للفيلم يوم الجمعة الموافق 5 من شهر يناير القادم.

 

قصة فيلم عصابة عظيمة 

وتجسد الفنانة إسعاد يونس خلال أحداث الفيلم شخصية امرأة في الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث، ولها ابن يجسد دوره الفنان كريم عفيفي يتسبب لها في خسارة منزلها ويستولي على أموالها، وتجسد فرح الزاهد دور زوجته.

ويشارك في فيلم "عصابة عظيمة" إلى جانب إسعاد يونس: كريم عفيفي، رنا رئيس، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، فرح الزاهد، عنبة، والعمل من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.

 

طرحت قناة “مزيكا” البوستر الرسمي لأغنية “كله فالصو”، التي تجمع بهاء سلطان وأحمد سعد في ديو غنائي، وهي الأغنية الدعائية لفيلم عصابة عظيمة بطولة النجمة إسعاد يونس، حيث من المقرر طرحه في شهر يناير المقبل وتحديدا يوم 4 يناير ليدخل المنافسة مع باقى أفلام الموسم.

 

الفنانة إسعاد يونس عصابة عظيمة فيلم عصابة عظيمة

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