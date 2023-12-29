أخبار التوك شو.. أسباب ارتفاع الدولار.. الإسرائيليون يطالبون بوقف إطلاق النار.. وتفاصيل هامة بشأن متحور كورونا الجديد

شهدت أخبار التوك شو اليوم عددا من القضايا والملفات الهامة، منها تفاصيل جددة بشأن الوضع داخل قطاع غزة، والعمل على وقف إطلاق النار، والكشف عن أسباب ارتفاع الدولار في الأيام الأخيرة، وتفاصيل حول متحور كورونا الجديد، وفيما يلي أبرز ما جاء في الأخبار:

قال السفير رخا حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن إسرائيل تحاول التغطية على فشلها في حرب غزة بمزيد من الشائعات والتصريحات المثيرة للجدل.

وأضاف السفير رخا حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الموقف الأمريكي داعم لإسرائيل في حرب غزة ومنعها قرارات وقف إطلاق النار بمجلس الأمن أكبر دليل على ذلك".

أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن أسعار السلع يتم تحديدها حسب سياسة العرض والطلب، مشيرا إلى أنه لا بد أن يكون سعر الفائدة أعلى من معدل التضخم.

وقال رشاد عبده، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن

حرب غزة أدت إلى انخفاض السياحة في مصر وقلة الدولار، مؤكدا أن عدم توفير الدولار في البنوك أدى إلى ارتفاعه في السوق الموازية.

أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أنه حركنا السلف الزراعية 4 مرات لمساعدة الفلاحين على تحمل ارتفاع تكاليف الزراعة، مشيرا إلى أن البنك االزراعي له فروع في كل أنحاء مصر.

وقال فاروق، خلال لقائه ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أنه ضخينا في زراعات القصب أكثر من 2.2 مليار جنيه، مؤكدا أن البنك الزراعي المصري أكثر البنوك المشاركة في مبادرة “حياة كريمة”.

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن رصد حالتين إيجابيتن بمتحور كورونا JN1 لا يمثل قلق.

وأضاف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي": "المتحور الجديد لا يمثل خطورة على الصحة العامة".

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن الجيش الإسرائيلي القوة الأساسية فيه حوالي 460 ألف على قوة الاحتياط، والجيش نفسه يتراوح ما بين 160 لـ 176 ألف في العاملين، والتأثير في الجيش الاحتياطي يؤثر بشكل أو بآخر على الجيش العاملين، لافتا إلى أن خروج شاب من الجيش الإسرائيلي رافضا ما يحدث في قطاع غزة هي ظاهرة بدأت تظهر بقوة في جيش الاحتلال.

وأضاف "حمودة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي جمال عنايت عبر تغطية خاصة في قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا الشاب يرى أن ما يحدث في غزة هي حفلة قتل جماعي ويرفض الأساليب التي تستخدمها إسرائيل، لافتا إلى أن طلبة المدارس خرجوا في مظاهرات من أجل دعمه بعد هذا التصرف منه.

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه لدينا جيش وطني فوي يحمي ويصون تراب مصر ضد المؤامرات التي تحاك ضدنا، مشيرا إلى أنه يجب أن يتمساك الشعب المصري خلف قيادته السياسية لجماية الأمن القومي.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الضربات الموجعة للفاسدين نالت رضا الشعب المصري، ولكن يجب العمل على وقف الأعباء التي يعيشها الشعب المصري.

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الدور المصري رئيسي ومركزي في إدارة الملفات العربية بصورة عامة والملف الفلسطيني بشكل خاص، وربما القضية الفلسطينية هي أحد أهم مرتكزات السياسة الخارجية المصرية، وهي قضية أمن قومي بالنسبة للسياسة المصرية وللنقاط الاستراتيجية للدولة ويوجد اهتمام كبير على أعلى مستوى بتلك القضية.

وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "اكسترا نيوز"، أن مصر منذ سنوات طويلة وهي تتحمل ما لا يتحمله الآخرون بشأن القضية الفلسطينية، من خلال الشعب الفلسطيني باعتبار مصر ظهير آمن للشعب الفلسطيني بعيدا عن الكلمات الإنشائية والعاطفية.

قال الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إن الحرب على قطاع غزة هي الأكثر تكلفة من حيث البشرية، حيث إن الحديث عن 20 ألف شهيد وأكثر من 55 ألف جريح ومصاب، والبنية التحتية من قطاع غزة دُمر أكثر من 60% منها وآلاف البيوت والشقق تم تدميرها بشكل كامل وجزئي، وهذا مشهد لم يحدث من قبل سواء في حرب 2014 أو 2008 أو غيرها.

وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز"، أن المفتاح في فهم السيناريوهات القادمة هو الموقف الأمريكي لأن أمريكا هي الدولة الوحيدة الآن مع إسرائيل التي ترفض وقف إطلاق النار، إذ أن بعض الدول كانت ترفض وقف إطلاق النار مع بداية الحرب ولكن غيروا موقفهم.

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب باتحاد الصناعات، إن سعر الذهب الآن يتحدد لحظيا كل دقيقة، لأن كل لحظة بسعر مختلف، مشيرا إلى أن هناك ارتفاع لأسعار الذهب بالبورصات العالمية، وهذا يؤثر على سعره محليا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن سعر الذهب الحالي غير مسبوق، وكسر الرقم القياسي لسعر الذهب مع نهاية العام الماضي، وهذا نتيجة تثبيت الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة، وانخفاض قيمة الدولار أمام العملات الأخرى، ولجوء المستثمرين إلى وضع أموالهم في الذهب.

قال بلال حفناوي خبير تكنولوجيا، إن الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين فيمكنه إحداث ضرر بمستويا مختلفة حسب طبيعة ما تمت برمجة النظام عليه، وما تم تعليم النظام عليه، وقد يتخذ قرارات حاسمة بناءً على معلومات مزيفة ومعلومات مغلوطة.

وأضاف الحفناوي في مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك سيناريوهات مختلفة لإحداث ضرر عبر الذكاء الاصطناعي، وهناك مخاوف من استخدام الذكاء الاصطناعي بتوليد صور ومقاطع فيديو وصوت ونصوص، وهي نصوص مزيفة، أي أننا نكون بذلك في موضوع التزييف العميق وهو أدوات التعلم الآلي العميقة".