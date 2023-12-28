خبير علاقات دولية: إسرائيل استخدمت كميات ضخمة من الذخيرة الغبية في غزة

قال الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إن الحرب على قطاع غزة هي الأكثر تكلفة من حيث البشرية، حيث إن الحديث عن 20 ألف شهيد وأكثر من 55 ألف جريح ومصاب، والبنية التحتية من قطاع غزة دُمر أكثر من 60% منها وآلاف البيوت والشقق تم تدميرها بشكل كامل وجزئي، وهذا مشهد لم يحدث من قبل سواء في حرب 2014 أو 2008 أو غيرها.

حديث عن الوضع في قطاع غزة

وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز"، أن المفتاح في فهم السيناريوهات القادمة هو الموقف الأمريكي لأن أمريكا هي الدولة الوحيدة الآن مع إسرائيل التي ترفض وقف إطلاق النار، إذ أن بعض الدول كانت ترفض وقف إطلاق النار مع بداية الحرب ولكن غيروا موقفهم.

وتابع، أن المطروح في هذه الآونة العمل على الهدن التكتيكية بهدف تقليل استهداف المدنيين، وتقدير الولايات المتحدة الأمريكية أن إسرائيل أفرطت فيما يسمى بالذخيرة الغبية، وهي الذخيرة التي ليس لها آلية تصويب والتي تؤدي لسقوط عدد كبير من الشهداء، ويوجد اتفاق بين أمريكا وإسرائيل في تقليل الكميات المستخدمة من تلك الذخيرة.

وأشار إلى أنه في الفترة الأخيرة حتى الجمعة 20 ديسمبر استخدمت إسرائيل 29 ألف قذيفة منها 45% ذخيرة غبية وهذا كان ربما سبب في سقوط عدد كبير من الشهداء والمدنيين، والولايات المتحدة الأمريكية تريد بما تسميه بالعمليات الجراحية، إذ تتوقف إسرائيل عن استهداف المخيمات والمدن الفلسطينية في قطاع غزة، مقابل استمرار الحرب على ما تراه أمريكا قيادة حماس والفصائل الفلسطينية الموجودة في قطاع غزة.

ولفت إلى أن إسرائيل توسع عملياتها في غزة وانتقلت من الشمال إلى الوسط، وتقوم بعمليات كبيرة في خان يونس ومحافظات وسط غزة، وعمليات مستمرة في شمال غرب القطاع، والمدخل أن تكون هناك هدنة إنسانية والتي ستكون هي والرهائن الباب الملكي والمفتاح السحري لتقليل الحرب والوصول للوقف الكامل للعمليات الحربية.