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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حكومة الاحتلال الإسرائيلية تعتزم تغيير وزير الخارجية إيلي كوهين

وزير الخارجية الإسرائيلي
وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين

تعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلية، التصويت على استبدال وزير الخارجية الحالي إيلي كوهين، بإسرائيل كاتس في الاجتماع المتوقع عقده الأحد المقبل.

 

ومن المقرر أن يوافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على استبدال كوهين بكاتس في منصب وزير الخارجية، وفقا لاتفاق التناوب الذي تم التوقيع عليه العام الماضي عند تشكيل الحكومة، بحسب ما أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وسيحل كوهين، الذي شغل منصب وزير الخارجية منذ أداء الحكومة الحالية اليمين، محل كاتس كوزير للطاقة لمدة عامين قبل أن يستبدل مرة أخرى في العام الأخير من ولاية الحكومة في عام 2026.

 

وسيظل كلا الوزيرين عضوين في المجلس الوزاري المصغر، ومن المتوقع أن يقوموا بتبديل الأدوار في الأول من يناير.

حكومة الاحتلال الإسرائيلية وزير الخارجية إيلي كوهين إيلي كوهين

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