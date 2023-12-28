أسباب أدت لارتفاع أسعار الدولار.. خبير اقتصادي يوضح

أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن أسعار السلع يتم تحديدها حسب سياسة العرض والطلب، مشيرا إلى أنه لا بد أن يكون سعر الفائدة أعلى من معدل التضخم.

وقال رشاد عبده، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن

حرب غزة أدت إلى انخفاض السياحة في مصر وقلة الدولار، مؤكدا أن عدم توفير الدولار في البنوك أدى إلى ارتفاعه في السوق الموازية.

تحويلات المصريين من الخارج انخفضت

وتابع الخبير الإقتصادي، أن تحويلات المصريين من الخارج انخفضت لأن فارق سعر الدولار بين السعر الرسمي، والسوق السوداء كبير.