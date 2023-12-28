خبير سياسي: الدبلوماسية المصرية لعبت دورا رئيسيا في القضية الفلسطينية

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الدور المصري رئيسي ومركزي في إدارة الملفات العربية بصورة عامة والملف الفلسطيني بشكل خاص، وربما القضية الفلسطينية هي أحد أهم مرتكزات السياسة الخارجية المصرية، وهي قضية أمن قومي بالنسبة للسياسة المصرية وللنقاط الاستراتيجية للدولة ويوجد اهتمام كبير على أعلى مستوى بتلك القضية.

طارق فهمي يتحدث عن قطاع غزة

وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "اكسترا نيوز"، أن مصر منذ سنوات طويلة وهي تتحمل ما لا يتحمله الآخرون بشأن القضية الفلسطينية، من خلال الشعب الفلسطيني باعتبار مصر ظهير آمن للشعب الفلسطيني بعيدا عن الكلمات الإنشائية والعاطفية.

وتابع أن موقف مصر تاريخي ومهم بشأن القضية الفلسطينية والأزمة الأخيرة تكشفت المواقف على الأرض، وموقف مصر بإعادة تقديم القضية الفلسطينية من خلال مؤتمر دولي للسلام.

واستكمل، أن مصر تتحرك في أطر ومسارات مختلفة منها ما هو استراتيجي ومنها ما هو إنساني وأمني وما إلى ذلك، فضلا عن الدبلوماسية الرئاسية التي لعبت دور هام للغاية، والعمل على المقاربات بين الطرفين للوصول إلى حل شامل ومراحل تدريجية سواء هدن أو وقف إطلاق نار أو تبادل أسرى ومن ثم الحديث عن خيار حل الدولتين.