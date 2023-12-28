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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة صناعة الذهب : هذا السعر العادل للمعدن الأصفر

شعبة الذھب
شعبة الذھب

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب باتحاد الصناعات، إن سعر الذهب الآن يتحدد لحظيا كل دقيقة، لأن كل لحظة بسعر مختلف، مشيرا إلى أن هناك ارتفاع لأسعار الذهب بالبورصات العالمية، وهذا يؤثر على سعره محليا.


وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن سعر الذهب الحالي غير مسبوق، وكسر الرقم القياسي لسعر الذهب مع نهاية العام الماضي، وهذا نتيجة تثبيت الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة، وانخفاض قيمة الدولار أمام العملات الأخرى، ولجوء المستثمرين إلى وضع أموالهم في الذهب.

السوق المحلى


وأشار إلى أن السوق المحلي أيضًا كان هناك نقص في المعروض من خام الذهب، ووجود حالة من الطلب الكثيف على الذهب، وهذا أيضًا أدى لارتفاع سعر الذهب محليا، لأن الأمر عرض وطلب.
وأكد إيهاب واصف، أن السعر الحالي للذهب غير عادل حتى بعد انخفاضه على مدار أمس واليوم، متابعا: "أرى أن السعر العادل للذهب أقل من الحالي 150 جنيه".

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