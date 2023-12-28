خبير: الذكاء الاصطناعي يتسبب في حروب وأضرار مختلفة

قال بلال حفناوي خبير تكنولوجيا، إن الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين فيمكنه إحداث ضرر بمستويا مختلفة حسب طبيعة ما تمت برمجة النظام عليه، وما تم تعليم النظام عليه، وقد يتخذ قرارات حاسمة بناءً على معلومات مزيفة ومعلومات مغلوطة.

حديث عن الذكاء الاصطناعي

وأضاف الحفناوي في مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك سيناريوهات مختلفة لإحداث ضرر عبر الذكاء الاصطناعي، وهناك مخاوف من استخدام الذكاء الاصطناعي بتوليد صور ومقاطع فيديو وصوت ونصوص، وهي نصوص مزيفة، أي أننا نكون بذلك في موضوع التزييف العميق وهو أدوات التعلم الآلي العميقة".

وتابع الخبير التكنولوجي: "الجزء الآخر هو انتشار معلومات مضللة على نطاق واسع في الإنترنت، والسيناريو الأصعب والمرعب والذي نخاف منه هو التزييف العميق وانتشار بشكل كبير وتأثيره على صناعة القرار، وقد يكون ذلك سببا في صناعة حرب ويؤثر على الأمن القومي، وقد يتم اتخاذ قرارات بناءً على معلومات خاطئة".

