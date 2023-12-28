علاء فاروق: البنك الزراعي المصري الأكثر مشاركة في مبادرة “حياة كريمة”

أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أنه حركنا السلف الزراعية 4 مرات لمساعدة الفلاحين على تحمل ارتفاع تكاليف الزراعة، مشيرا إلى أن البنك االزراعي له فروع في كل أنحاء مصر.

وقال فاروق، خلال لقائه ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أنه ضخينا في زراعات القصب أكثر من 2.2 مليار جنيه، مؤكدا أن البنك الزراعي المصري أكثر البنوك المشاركة في مبادرة “حياة كريمة”.

وفق توجيهات رئاسية

وتابع رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أنه نعمل على تطوير منافذ الشركة الزراعية لتوفير مستلزمات الإنتاج، مؤكدا أن البنك الزراعي يعمل وفق توجيهات رئاسية لدعم الأسر الأكثر احتياجا.