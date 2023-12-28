رئيس لجنة مكافحة كورونا: المتحور الجديد لا يمثل خطورة على الصحة العامة

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن رصد حالتين إيجابيتن بمتحور كورونا JN1 لا يمثل قلق.

وأضاف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي": "المتحور الجديد لا يمثل خطورة على الصحة العامة".

وأشار الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إلى أن "فيروس كورونا انتهى كجائحة ويجب التعايش مع متحوراته مثل باقي أمراض الجهاز التنفسي".

وأوضح، أن "شدة الإصابة للذين تلقوا لقاح كورونا الماضي تكون أقل من حيث الأعراض"، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في التعامل مع متحورات كورونا.