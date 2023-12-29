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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول رد فعل من كهربا بعد الفوز بالسوبر المصري

صدى البلد

حرص نجم الأهلي محمود كهربا على الاحتفال بعد فوز النادي الأهلي  بالسوبر المصري أمام فيوتشر .

ونشركهربا فيديو له وهو يقود يخت بدبي  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
 

وانتهت أحداث مباراة النادي الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقامة حاليا على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بفوز الأهلي بنتيجة ٤-٢ .

وبهذه النتيجة يحصد الأهلي لقب السوبر للمرة ١٤ في تاريخه.

وانتهت أحداث الشوط الثاني من مباراة النادي الأهلي ونادي مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بالتعادل ٢-٢.

كهربا محمود كهربا فوز الأهلي السوبر المصري

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