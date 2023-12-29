"الأهرام": توجيهات وزير الصحة بميكنة جراحات نقل الأعضاء تسد فراغًا كان موجودًا بهذه المنظومة

ذكرت صحيفة "الأهرام" أن توجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، قبل أيام، بضرورة الإسراع في الانتهاء من ميكنة منظومة جراحات نقل الأعضاء بالكامل، جاءت لتسد فراغًا كان موجودًا بهذه المنظومة.



وأوضحت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الجمعة/ بعنوان "منظومة نقل الأعضاء"- أنه نظرًا للأهمية الفائقة لهذه الجراحات، فإن الميكنة تعني تكوين شبكة قومية تتم من خلالها عمليات التسجيل لبيانات المرضى المنتظرين نقل عضو من الأعضاء لهم ينقذ حياتهم، وكذلك تكوين قاعدة بيانات على مستوى الجمهورية كلها تحتوي على كل صغيرة وكبيرة عن المرضى، وعن المتبرعين الراغبين في منح أعضائهم لمريض محتاج للإنقاذ.



وأشارت صحيفة "الأهرام" إلى أن توجيهات وزير الصحة جاءت خلال رئاسته اجتماع اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، وكان قرار لرئيس مجلس الوزراء قد تضمن قبل أسابيع إعادة تشكيل هذه اللجنة، لوضع قواعد عمليات نقل الأعضاء بمصر.



ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الجراحات ينظمها القانون، الذي وضع شروطًا في غاية الصرامة على أي جراحة لنقل عضو بشري من شخص إلى آخر، حتى إن أي محاولة لاستئصال عضو من جثة شخص مات، قبل موافقة لجنة ثلاثية، سيعاقب فاعلها بالسجن المؤبد وغرامة 300 ألف جنيه.