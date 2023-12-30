أخبار التوك شو| الأرصاد تكشف حالة الطقس لمدة أسبوع.. أسعار الذهب في مصر اليوم

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالي:



تحسن نسبي.. الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



بتوفير 200 صاروخ دفاع جوي.. بريطانيا تواصل دعمها لأوكرانيا في 2024

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا، حيث تعتزم بريطانيا مواصلة دعمها لأوكرانيا في 2024.



أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-12-2023| تشتري ولا لأ؟

قدمت الإعلامية لميس سلامة خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم السبت.



الطماطم تنخفض في الأسواق.. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت

استعرض برنامج «8 الصبح» على قناة «دي إم سي» أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم السبت 30-12- 2023.



الأرصاد تكشف حالة الطقس لمدة أسبوع كامل على أغلب أنحاء الجمهورية

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للارصاد الجوية أن يومي الأربعاء والخميس الماضيين شهدوا حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بشكل كبير.



القاهرة الإخبارية: انفجارات قوية فى محيط قيادة الجيش السودانى وسط الخرطوم

قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، إنه تم سماع دوي انفجارات قوية في محيط قيادة الجيش السوداني وسط الخرطوم.



رئيس الإصلاح والنهضة يوضح أهمية دور الأحزاب والنقابات في حياة الشعب المصري

اكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة ان الحوار الوطني عبارة عن مدرسة سياسية تجمع كل الأحزاب، مؤكدا ان هدفها القضايا المتفق فيها في الوطن الذي لا يختلف عليه، وثوابت الدولة المصرية، والثوابت التنموية، والمشروع التنموي، وجمهورية ٢٠٣٠.

ارتدوا الكمامات مجددا.. رصد 102 سلالة جديدة لفيروس كورونا في اليونان

قال عبدالستار بركات، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أثينا، إن لجنة الخبراء الصحيين في اليونان أكدت في اجتماعها الأخير أن هناك مخاوف من عودة فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 102 سلالة جديدة من فيروس كورونا.

الحكومة تقرر إجراء مراجعة شهرية لأسعار السلع الاستراتيجية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه قرار تشكيل لجنة فنية للحصول على بيانات كميات الإنتاج من داخل المصانع بشكل أسبوعي.

الحكومة تزف بشرى للمواطنين بخصوص أسعار السلع الأساسية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع سكن لكل المصريين من أهم المشروعات التي أطلقتها الدولة المصرية ومتوقع الاستمرار عليها خلال الفترة المقبلة