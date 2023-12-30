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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تكشف حالة الطقس لمدة أسبوع كامل على أغلب أنحاء الجمهورية

درجات الحرارة
درجات الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للارصاد الجوية أن يومي الأربعاء والخميس الماضيين  شهدوا حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بشكل كبير.

مشمش ودافئ على أغلب الأنحاء

وأعلنت غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، ان الأمس واليوم يشهدوا استقرارا في الاحوال الجوية على معظم أنحاء الجمهورية، قائلة: " الطقس مشمش ودافئ على أغلب الأنحاء " .

طقس هذا الأسبوع

وأكدت عضو  المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، أنه لا يوجد فرص لسقوط الأمطار إلا على بعض المناطق  الساحلية المطلة على البحر المتوسط  وهذا يكون طقس الأسبوع الذي سوف يشهد استقرارا في الأحوال الجوية في معظم المحافظات.

وأردفت منار غانم، أن المحافظات الداخلية تشهد طقس دافئ معتدل تماما على أغلب أنحاء المحافظات الموجودة في الوجه البحري او القاهرة الكبري وشمال الصعيد، مشيره الى ان جنوب الصعيد يشهد ارتفاعا أعلى من المناطق الشمالية في فترات النهار، ولكن فترات الليل تشهد انخفاض ملحوظ في قيم درجات الحرارة، فتشهد بعض الاماكن برودة شديدة خاصة في أوقات الفجر وفترة الصباح الباكر.

وتابعت: من المتوقع أن يشهد شهري يناير وفبراير انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة.

الاحوال الجوية الأرصاد درجات الحرارة يناير طقس هذا الأسبوع مشمش

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