الأرصاد تزف بشري للمواطنين بشأن طقس اليوم.. فيديو

قدمت الإعلامية رشا مجدي، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود البلاد اليوم، طقسا معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الغربية، حارا على جنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 - 14

الإسكندرية 22 - 14

الإسماعيلية 23 - 12

الغردقة 25 -15

أسوان 26 - 13

سوهاج 23 - 11

المنيا 22 - 10