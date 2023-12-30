الحكومة تزف بشرى للمواطنين بخصوص أسعار السلع الأساسية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع سكن لكل المصريين من أهم المشروعات التي أطلقتها الدولة المصرية ومتوقع الاستمرار عليها خلال الفترة المقبلة.



وأضاف “مدبولي” خلال كلمته بمؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن 5 ملايين مواطن استفادوا من هذا البرنامج، بجانب إنشاء أكثر من 300 ألف وحدة سكنية للإسكان غير الآمن والبديل.



وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إلى أن اليوم تم توقيع عددًا من القرارات المهمة اليوم، بخصوص أسعار السلع الأساسية حيث تم إطلاق العديد من المبادرات بخصوص هذا الشأن وعلى توصل مستمر مع كافة أطراف القضية.