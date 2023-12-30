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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لراغبي الانضمام بالترم الثاني.. جامعة الملك سلمان توضح امتيازات برنامج المحاسبة ونظم المعلومات

جامعة الملك سلمان
جامعة الملك سلمان الدولية

كشفت جامعة الملك سلمان الدولية عن أهمية الدراسة في مجال المحاسبة ونظم المعلومات بها، حيث ينضم الطالب إلى جيل جديد من المحاسبين المطلوبين في سوق العمل المحلي والدولي.

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واوضحت أنه من خلال دراسته في برنامج  المحاسبة ونظم المعلومات سيكتسب مهارات عملية مختلفة تؤهله أن يكون محاسبا قادرا على استخدام أحدث التكنولوجيا في المجال مع خلفية عن تصميم الأنظمة المحاسبية، بالإضافة إلى أنه سيحصل على بكالوريوس معتمد في المحاسبة ونظم المعلومات التي ستؤهله للتميز في مجال:

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- متوسط الرواتب فيه 19.000 جنيه مصري شهرياً.  

- مطلوب بشدة وفي تطور مستمر. 

- مطلوب في جميع الصناعات والمجالات.    

وأكدت أنه يمكن لمن يرغب في الانضمام إلى برنامج التسويق وإدارة الأعمال الدولية في الفصل الدراسي الثاني 2023-2024 الدخول على الرابط https://forms.gle/rPeE5R4LDYQK5JFH6

 

ولمزيد من المعلومات عن مميزات البرنامج وشروط القبول والرسوم، عبر هذا الرابط

التعليم العالي والبحث العلمي الأعلى للجامعات جامعة الملك سلمان الدولية جامعة الملك سلمان

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