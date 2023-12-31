أدعية السنة الميلادية الجديدة.. اللهم ابعد عنا الحوادث والفواجع

أدعية السنة الميلادية الجديدة، عام جديد فيه من الآمال والطموحات والأحلام، والأفكار بعد عام انقضى بما له وما عليه ، لا شيء سوى الاستعداد لعام جديد وأن يجعل كل مسلم مع بداية هذا العام دعاء بتوفيق الله عز وجل في العام الجديد وأن ييسر له الأمور والأحوال ، ونكرر في أدعية السنة الميلادية الجديدة أن يمنع الله عنا الحوادث والبلاء والفواجع ، وأن يسير العبد في رضا الله ومعيته.. ادعية السنة الميلادية الجديدة في السطور التالية.

أدعية السنة الميلادية الجديدة

وقبل أن نبدأ ونقول أدعية السنة الميلادية الجديدة علينا أن ننهي السنة الحالية في آخر أيامها بدعاء ونقول اللهم ما عَمِلْتُ في هذه السنة مما نهيتني عنه، ولم تَرْضَه ولم تنسه، وحَلُمْتَ عني بعد قُدْرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التَّوبة من بعد جرأتي على معصيتك، فإني أستغفرك منه، فاغفرْ لي، وما عَمِلْتُ فيها مما ترضاه ووعدتني عليه الثَّواب، فأسألك أن تتقبَّلَه مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم.

- أدعية السنة الميلادية الجديدة في بداية العام الجديد اللهم إنا نستودعك أهالينا وأنفسنا من الحوادث والفواجع ومن كل عين و مرض وهم وغم واجعله عام مليء بالافراح وكل ما يسرنا يا كريم.

- أدعية السنة الميلادية الجديدة دعاء أوَّل السنة أن يقول المسلم اللهم أنتَ الأبدي القديم، وهذه سَنَةٌ جديدة، أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه، والعَوْنَ على هذه النَّفْس الأمَّارة بالسُّوء، والاشتغال بما يقرِّبُني إليك، يا ذا الجلال والإكرام".

-أدعية السنة الميلادية الجديدة اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد صلاةً وسلاماً تليق بجلاله عندك، اللهم يا ربنا نسألك بحبك له أن تنظر إلينا بنظر العطف والرحمة، وأن تخرجنا مما نحن فيه، وأن تنصرنا على أنفسنا وعلى عدونا وعلى الشيطان الرجيم، وأقمنا في الحق، وأقم الحق بنا، وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

- أدعية السنة الميلادية الجديدة اللهم ونور قلوبنا وقبورنا ودروبنا وبصرنا وبصيرتنا وسائر جوارحنا ، واجعلنا من أهل الفجر وأهل القرآن وحملته وأهل قيام الليل وأهل عليين وأنعم علينا برؤية الحبيب في الدارين وأن نمشي على خطاه.

- أدعية السنة الميلادية الجديدة

اللهم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم، اللهم إنك عفو تحب العفو فأعفو عنى.. و أستغفرك اللهم فأغفر لي ما فعلته في هذه السنة مما نهيتني عنه ولم ترضه، اللهم إني أعلم قدرتك على عقوبتي وأعلم دعوتك لي إلى التوبة من بعد جرأتي على معصيتك فتقبل توبتي، وأسألك اللهم يا كريم يا تواب يا ذا الجلال والإكرام ان تتقبل منى ولا تقطع رجائي منك وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

-اللهم أنت الإله القديم، وهذه سنةٌ جديدةٌ، فأسألك فيها العصمة من الشيطان، والقوة على هذه النفس الأمّارة بالسوء، والإشتغال بما يقرّبني إليك يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، يا عماد من لا عماد له، يا ذخيرة من لا ذخيرة له، يا حرز من لا حرز له، يا غيّاث من لا غيّاث له، يا سند من لا سند له، يا كنز من لا كنز له، يا حسن البلاء، يا عظيم الرجاء، يا عزّ الضعفاء، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا مُنعم.

- أدعية السنة الميلادية الجديدة اللهم في بداية هذا العام نسألك من فيض رحمتك وواسع كرمك، ألا تترك بيننا مريضًا إلا شفيته، ولا غائبًا إلا رددته، ولا محرومًا إلا أعطيته، ولا مديونًا إلا قضيت دينه، ولا مظلومًا إلا نصرته، ولا مكروبًا إلا وقد فرجت عنه.

-تحصنت بذي العزة والجبروت، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، اللهم في هذا العام الجديد اصرف عنا الوباء، والبلاء والغلاء وسائر الفتن بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير.

-اللهم إني أسألك بك وأقسم عليك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تغفر لي ما مضى وتحفظني فيما بقي يا أرحم الراحمين ،اللهم هذه سنة جديدة مقبلة لم أعمل في إبتدائها عملا يقربني إليك زلفى غير تضرعي إليك فاسألك أن توفقني لما يرضيك عني من القيام لما لك علي من طاعتك ، وألزمني الاخلاص فيه لوجهك الكريم في عبادتك وأسألك إتمام ذلك علي بفضلك ورحمتك .



دعاء سنة جديدة ، ويستحب أن ندعوا الله بالعفو والمغفرة والغفران وتفريج الكروب والهموم ومغفرة الذنوب والفوز برضا بالله عز وجل، وأن يرضى عنا ويرضينا ، وأن يكون عاما مختوما بكل ما يسرنا ويسعدنا ونقول اَللَّهُمَّ مَا عَمِلْتُ فِيْ هَذِهِ السَّنَةِ مِمَّا نَهَيْتَنِيْ عَنْهُ فَلَمْ أَتُبْ مِنْهُ وَلَمْ تَرْضَهُ وَلَمْ تَنْسَهُ وَحَلُمْتَ عَلَيَّ بَعْدَ قُدْرَتِكَ عَلَى عُقُوْبَتِيْ. وَدَعَوْتَنِيْ إِلَى التَّوْبَةِ مِنْهُ بَعْدَ جَرَاءَتِيْ عَلَى مَعْصِيَتِكَ، اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْتَغْفِرُكَ فَاغْفِرْلِيْ, وَمَا عَمِلْتُهُ فِيْهَا مِمَّا تَرْضَاهُ وَوَعَدْتَنِيْ عَلَيْهِ الثَّوَابَ فَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ يَا كَرِيْمُ. يَا ذَا اْلجَلاَلِ وَاْلإِكْرَامِ أَنْ تَتَقَبَّلَهُ مِنِّيْ وَلاَ تَقْطَعْ رَجَائِيْ مِنْكَ يَا كَرِيْمُ, وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

- دعاء سنة جديدة اللهم اجعل عامنا الحالي عاما مختوم لنا فيه بالعفو والغفران واجعل عامنا القادم عام يسر وتفريج عسر كل عام وكل لحظة وأنتم من الذنوب تائبين وبرضا الله من الفائزين اللهم عام جديد بلا حزن ولا ألم عام جديد بدون فقدان أهلي وأحبتي عام جديد مليء بالسعادة مع من احب.

- دعاء سنة جديدة اَللَّهُمَّ أَنْتَ اْلأَبَدِيُّ الْقَدِيْمُ الأَوَّلُ, وَعَلَى فَضْلِكَ اْلعَظِيْمِ وَجُوْدِكَ الْمُعَوَّلِ, وَهَذَا عَامٌ جَدِيْدٌ قَدْ أَقْبَلَ, نَسْأَلُكَ الْعِصْمَةَ فِيْهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَأَوْلِيَائِهِ وَجُنُوْدِهِ، وَاْلعَوْنَ عَلَى هَذِهِ النَّفْسِ الأَمَّارَةِ بِالسُّوْءِ, وَاْلاِشْتِغَالَ بِمَا يُقَرِّبُنِيْ إِلَيْكَ زُلْفَى يَا ذَا اْلجَلاَلِ وَاْلإِكْرَامِ, وَصَلىَ اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ».

- دعاء سنة جديدة اللهم يا دافع البليات ، ويا كاشف الكربات ، ويا غافر الزلات ، ويا مقيل العثرات ، أقل في هذا العام الجديد عثراتنا ، وارحم ذلاتنا ، واكشف كرباتنا ، وكفر عنا سيئاتنا ، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات.

- دعاء سنة جديدة اللهم إنا نسألك في هذا العام فتحًا وتيسيرًا وإحسانًا ومودة ورحمة .. ومغفرة وتوبة نصوحًا.. اللهم أملأ قلوبنا في هذا العام نورًا وإيمانًا ويقينًا وتسليمًا وإخلاصًا ورضًا وتوكلاً ومحبة لك يا رب العالمين.. اللهم املأ قلوبنا في هذا العام بمحبتك.. اللهم إنا نعوذ بك في هذا العام من الأمراض والأوبئة.. اللهم إنا نستغيث بك في هذا العام فأغثنا.. ونتوكل عليك في كل أمور حياتنا فلا تتركنا إنك على كل شيء قدير.. رب أنزلنا منزلا مباركًا وأنت خير المنزلين.. حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم.

-اللهم إنا نسألك خير هذه السنة ونعوذ بك من شرها ونستكفيك فواتها وشغلها، فارزقنا العصمة فيها من الشيطان الرجيم. اللهم إنى أعلم قدرتك على عقوبتي وأعلم دعوتك لى إلى التوبة من بعد جرأتى على معصيتك فتقبل توبتي، وأسألك اللهم يا كريم يا تواب يا ذا الجلال والإكرام ان تتقبل منى ولا تقطع رجائي منك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنى وأستغفرك اللهم فأغفر لى ما فعلته فى هذه السنة مما نهيتني عنه ولم ترضه.



اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَمَرْتَ بِالدُّعَاءِ، وَقَضَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ بِالِاسْتِجَابَةِ، وَأَنْتَ لَا تُخْلِفُ وَعْدَكَ، وَلَا تَكْذِبُ عَهْدَكَ، اللَّهُمَّ مَا أَحْبَبْتَ مِنْ خَيْرٍ فَحَبِّبْهُ إِلَيْنَا، وَيَسِّرْهُ لَنَا، وَمَا كَرِهْتَ مِنْ شَيْءٍ فَكَرِّهْهُ إِلَيْنَا وَجَنِّبْنَاهُ، وَلَا تَنْزِعْ عَنَّا الْإِسْلَامَ بَعْدَ إِذْ أَعْطَيْتَنَا”. رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ.



للهم ما عَمِلْتُ في هذه السنة مما نهيتني عنه، ولم تَرْضَه ولم تنسه، وحَلُمْتَ عني بعد قُدْرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التَّوبة من بعد جرأتي على معصيتك، فإني أستغفرك منه، فاغفرْ لي، وما عَمِلْتُ فيها مما ترضاه ووعدتني عليه الثَّواب، فأسألك أن تتقبَّلَه مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم".

"اللهم أنتَ الأبدي القديم، وهذه سَنَةٌ جديدة، أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه، والعَوْنَ على هذه النَّفْس الأمَّارة بالسُّوء، والاشتغال بما يقرِّبُني إليك، يا ذا الجلال والإكرام".

اللهُم اجعله عامًا لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، ولا يرد لنا فيه دُعاء ، واحفظ لنا من نحب، وبشرنا بما يسر، وحقق لنا مانتمنى .. يارب العالمين .