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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم عيد رأس السنة.. هل ورد في القرآن الكريم

دعاء رأس السنة
دعاء رأس السنة

حكم عيد رأس السنة تتفق في هذا الحكم الذي يبيح الاحتفال كافة المؤسسات الدينية الرسمية فهو  أمر جائز، ومباح،  واستندت المؤسسات الإفتائية لعدد كبير من  الآيات من القرآن الكريم كما استدلت بعدد من الأحاديث النبوية،  على  النقيض تمامًا هناك آراء تحرم بل وتصل بالأمر لدرجة الكفر وتسند أيضا لعدد من الآيات والأحاديث النبوية.. حكم  رأس السنة في التقرير التالي.

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حكم رأس السنة
يقول الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنّ ما تصالح عليه الناس  بإطلاق لفظ "العيد" على مثل هذه المناسبات العالمية هو ليس عيداً بالمفهوم الشرعي لكن يجوز الاحتفال  برأس  السنة الميلادية على أنه ليست عيداً أو مناسبة دينية لكن احتفال عادي ونكون فيه حريصين على الالتزام بالضوابط  الشرعية، وعدم التقصير في أداء الفرائض والواجبات، وألا نرتكب في هذا اليوم أي نوع من أنواع المحرمات التي  حرمتها الشريعة الإسلامية.


قال مستشار المفتي السابق الدكتور مجدي عاشور السابق في حكم الاحتفال برأس السنة إننا لو عرفنا موعد ميلاد أي رسول آخر  سنحتفل به ولو عرفنا موعد ميلاد أي رسول أو نبي نحتفل به لأن كل الأنبياء والرسل سواسية ولافرق بين نبي وآخر  والاحتفال بميلاد سيدنا عيسى من الأمور جائز شرعًا، والمقصود إظهار الفرح بمضي عام وحلول عام، وإحياء  ذكرى المولد المعجز للسيد المسيح عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، مع ما في ذلك من إظهار التعايش  والمواطنة وحسن المعاملة بين المسلمين وغيرهم من أبناء الوطن الواحد.

ومن هنا كان للاحتفال بالسنة الميلادية  الجديدة عدة مقاصد، وكلها غير بعيد عن قوانين الشريعة وأحكامها.ى سورة مريم "وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا.. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا.. قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا.. قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا.. قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا.. قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا.. فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.


هناك رأي يقول إن بدعة وليس حرام فالاحتفال بالأعياد الشخصية من جنس الأمور المنهي عنها تماما وأن الإسلام لم يأمر سوى الاحتفال بعيدين فقط هما عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى  كما أنه لايجوز الاحتفال بأي عيد آخر والدليل  ما رُوي عن الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه، أنّه قال: (قدِمَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلم المدينةَ ولهم يومانِ يلعبونَ فيهما، فقال: ما هذانِ اليومانِ؟ قالوا: كنَّا نلعبُ فيهما في الجاهليةِ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلم: قد أبدلَكُمُ اللهُ بهما خيرًا منهما، يومَ الأضحَى ويومَ الفِطرِ)،أمّا الاحتفال بعيد الميلاد الشخصي، فإنّما هو أمرٌ فرديٌ، يكون الاحتفال به محصوراً في نطاق الأسرة والعائلة و الأعياد المقصودة هي الأعياد التي لها علاقةٌ دينيةٌ، أو صفةٌ دينيةٌ تتعلّق بعموم الناس.

قال الله تعالى : "وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ  إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ   وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ  .. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ  ..  وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ .. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ  ..  فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ..وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ.. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ    سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ..وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ   وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  .

حكم عيد رأس السنة المؤسسات الإفتائية هناك رأي يقول إن بدعة وليس حرام

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