عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز للمسلمين الاحتفال بالكريسماس؟ .. الرأي الشرعي في ذلك

عيد الميلاد
عيد الميلاد

هل يجوز للمسلمين الاحتفال بالكريسماس ، يجوز للمسلمين الاحتفال بالكريسماس وهو يوم ميلاد سيدنا المسيح عليه السلام بما يتضمن هذا الأمر من احتفالات كرنفالية وغيره ، كما أن في الاحتفالية مقصد اجتماعي يعتد به شرعا وهو قول دار الإفتاء المصرية، وأن الشريعة أقرت أن في الأعياد ترويح عن النفس ونص العلماء على أنه في الأعياد رابط اجتماعي قوي في صلة الأرحام من مشاركة اجتماعية وغيره.. هل يجوز للمسلمين الاحتفال بالكريسماس فيه آراء كثيرة نوضحها في التقرير التالي.

دعاء نهاية عام 2023 يجعله آخر الأحزان.. باقي 33 ساعة فقط لبداية سعيدة

دعاء آخر السنة 2023 للأبناء.. 7 كلمات تجعلهم أوفر العباد حظا ونجاحا بالعام الجديد

دعا لوقف إطلاق النار.. رئيس منظمة الصحة العالمية يدين تدمير مستشفيات غزة


هل يجوز للمسلمين الاحتفال بالكريسماس وما حكم الاحتفال بعيد الميلاد، وحكم الشرع في الاحتفال برأس السنة، تقول دار الإفتاء المصرية في هذه الاسئلة التي ترد إليها أن الأمر جائز شرعًا وليس بدعة، فقال القران الكريم عن  سيدنا يحيى: وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾، وقال عن سيدنا عيسى: ﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾، وقال تعالى: ﴿سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ﴾، وقال تعالى: ﴿سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾، ثم قال تعالى: ﴿سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ﴾، إلى أن قال تعالى: ﴿وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ والْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

المسلمون يؤمنون بأنبياء الله تعالى ورسله كلهم،  والإيمان بالرسل من أركان الإيمان ولا يفرقون بين أحد منهم، وعلى المسلمون أن يفرحون بأيام ولادات الأنبياء، وهم حين يحتفلون بها يفعلون ذلك شكرًا لله تعالى على نعمة إرسالهم هداية للبشرية ونورًا ورحمة كما أن الرسل والأنبياء هم  من أكبر نِعم الله تعالى على البشر، والأيام التي وُلِدَ فيها الأنبياء والرسل أيامُ سلام على العالمين كما ذكر القرآن الكريم هذا الأمر في أكثر من موضع ، ومن هنا فإن الاحتفال بالكريسماس أمر مشروع لا حرمة فيه لأنه تعبيرٌ عن الفرح به.


كما أن دار الافتاء المصرية تأسِّيًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول للاستدلال بفتواها : النبي صلى الله عليه وسلم يقول أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ رواه البخاري، أما تهنئة غير المسلمين من المواطنين الذين يعايشهم المسلم بما يحتفلون به سواء في هذه المناسبة أو في غيرها فلا مانع منها شرعًا، خاصة إذا كان بينهم وبين المسلمين صلة رحم أو قرابة أو جوار أو زمالة أو غير ذلك من العلاقات الإنسانية، وخاصة إذا كانوا يبادلونهم التهنئة في أعيادهم الإسلامية؛ حيث يقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾.


وذكرت دار الإفتاء عن حكم مشاركة الإخوة الأقباط من جانب المسلمين في الاحتفال بالكريسماس والاحتفال برأس السنة الميلادية، أنّه ليس في ذلك إقرارا للإخوة الأقباط على شيء من عقائدهم التي يخالفون فيها عقيدة الإسلام، بل هي من البرِّ والإقساط الذي يحبه الله؛ قال تعالى: ﴿لا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾، فالآية تقرر مبدأ التعايش، وتبيّن أنّ صلة غير المسلمين، وبِرَّهم، وصلتهم، وإهداءهم، وقبول الهدية منهم، والإحسان إليهم بوجه عام؛ كل هذا مستحبٌّ شرعًا.

هل يجوز للمسلمين الاحتفال بالكريسماس
هل يجوز للمسلمين الاحتفال بالكريسماس قالت دار الإفتاء المصرية  إنه جائز شرعا ولا حرمة فيه كما أنه على العباد أن يتذكروا نعم الله تعالى في تداول الأزمنة وتجدد الأعوام، وأن الشريعة أباحت الأعياد للترويح عن النفس، ونص العلماء على مشروعية استغلال هذه المواسم في فعل الخير وصلة الرحم والمنافع الاقتصادية والمشاركة المجتمعية.


المسيح في القران الكريم
قال تعالى في أكثر من موضع في القران الكريم عن سيدنا عيسى عليه السلام وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ ﴿٨٧ البقرة﴾
وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ  وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ ﴿٢٥٣ البقرة﴾
يَامَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَاوَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٥ 
إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ  خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ ﴿٥٩ آل عمران﴾
وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا ﴿١٥٧ النساء﴾
قال تعالى .. قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ ﴿١١٤ المائدة﴾


ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ  قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٣٤ مريم .. ولما جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي ﴿٦٣ الزخرف﴾
وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَابَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﴿٦ الصف﴾
كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ.

 

حكم الاحتفال برأس السنة
حكم الاحتفال برأس السنة هناك رأي آخر يبيح ويجيز من خلاله الاحتفال برأس السنة وكما ذكرنا سابقا في كل رأي من  الآراء  أدلة وأحاديث نبوية وهنا يقول الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنّ ما تصالح عليه الناس  بإطلاق لفظ "العيد" على مثل هذه المناسبات العالمية هو ليس عيداً بالمفهوم الشرعي لكن يجوز الاحتفال  برأس  السنة الميلادية على أنه ليست عيداً أو مناسبة دينية لكن احتفال عادي ونكون فيه حريصين على الالتزام بالضوابط  الشرعية، وعدم التقصير في أداء الفرائض والواجبات، وألا نرتكب في هذا اليوم أي نوع من أنواع المحرمات التي  حرمتها الشريعة الإسلامية.

هل يجوز للمسلمين الاحتفال بالكريسماس صلة الأرحام حكم الاحتفال برأس السنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه دفعة واحدة|تراجع أسعار الذهب بمحلات الصاغة..وهذا ثمن عيار 21 الآن

رسميًا .. طلاق أيمن بهجت قمر وزوجته | خاص

انخفاض البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت فى الأسواق

رسالة مهمة من أليو ديانج لـ لاعبي الأهلي .. تفاصيل

23 لاعبا أساسيا.. فيتوريا يستقر على قائمة منتخب مصر

رد فعل مفاجئ من حسين الشحات بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-12-2023| تشتري ولا لأ؟

الزمالك يحدد قيمة التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

يعود لعصر العثمانيين.. الاحتلال يدمر حمام السمرا الأثري في حي الزيتون شمال غزة

المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل أفرغت قرار مجلس الأمن بتوسيع المساعدات الإنسانية لـ غزة

لن تصدق| ماذا يحدث للجسم عند تناول الماء من الأوعية النحاسية؟

إلغاء جميع رحلات القطارات بين لندن والبر الرئيسي الأوروبي لهذا السبب

وصية نبوية.. 4 ركعات تغفر ذنوبك لو كانت كالجبال.. أمامك فرصة قبل انتهاء العام

هل يجوز للمسلمين الاحتفال بالكريسماس؟ .. الرأي الشرعي في ذلك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس جريئة .. منة فضالى تثير الجدل من إسطنبول

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل فطائر القرفة

هل رأس السنة الميلادية إجازة رسمية؟.. جدول العطلات خلال يناير 2024

أبناء النجوم يثيرون الجدل في أول ظهور| بنت ماجدة زكي تخطف الأضواء.. ابن الفيشاوى يحتفل معه بالكريسماس.. وبنات عبلة كامل يحدثن ضجة

فيديو

تركيا تستعد لزلـ.زال مدمر جديد .. إجراء عاجل قبل الكـ.ارثة

عمرة رجب تبدأ من 28 ألف جنيه.. تفاصيل برامج شركات السياحة

تحذيرات الأرصاد.. سقوط أمطار ودعوة لتأجيل السفر.. فيديو

أسعار الذهب إلى أين؟.. صعود جديد لـ عيار21 ومفاجآت متوقعة الفترة القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

اﻟﻤﺰﻳﺪ