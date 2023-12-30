دعاء نهاية عام 2023 يجعله آخر الأحزان.. باقي 33 ساعة فقط لبداية سعيدة

لاشك أن دعاء نهاية عام 2023 م هو أكثر ما يبحث عنه الجميع الآن، فحتى نفتح صفحة جديدة بالعام الجديد 2024 م ينبغي أن نغلق صفحات هذا العام المنصرم، الذي حزم شهوره وأسابيعه وحتى أيامه ولم يتبق منه سوى ساعات قليلة، لذا علينا اغتنامها من خلال دعاء نهاية عام 2023 م ، والذي يعد من أفضل الأمور التي يودع بها الإنسان عام يمضي، ليستقبل عام جديد بأقدار أجمل ، لذا في هذا الوقت من العام وحيث لم يتبق على العام الجديد سوى ساعات ، ومن ثم فإن هذه الساعات القليلة موضع دعاء نهاية عام 2023 الميلادي، ، ومن هنا فلدينا فرصة بترديد دهاء نهاية عام 2023 من الآن وحتى مغرب غد الأحد ، للتخلص من همومنا وأحزاننا ، حيث إن بترديد دعاء نهاية عام 2023 هو السبيل للنجاة وبه يفك الله الكرب ويضع نهاية لكل المنغصات.

دعاء نهاية عام 2023

اللهم اجعله آخر الأحزان.

اللهم اجعله نهاية كل ألم وحزن وهم وضيق.

اللهم اجعل نهاية هذا العام جميلا.

اللهم في نهاية عام 2023 اجعله ختام لأحزاننا وبداية لحياة جديدة مليئة بالسعادة.

اللهم في نهاية عام 2023 اجعله ختام لأحزاننا وبداية لحياة جديدة مليئة بالسعادة. اللهم إني استودعتك عام مضى من عمري فاغفر لي ما كان فيه و اكتب لي الخير و بارك لي في العام القادم و اجعله عام أجمل مما مضى و اجعله بداية لأجمل الأقدار.

اللهم اختم لنا عامنا بالصالحات وبارك لنا في العام الجديد واجعل الفرح واليسر فيها.

اللهم في نهاية عام 2023 أعنّي واجعل نهاية جهدي فيه فرح.

اللهم وفقني و يسّر أمري و بشرني بما انتظره.

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم ما عملتُ من عمل في السنة الماضية ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمتَ عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جراءتي عليك اللهم إنِّي أستغفرك منه فاغفر لي.

اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. ثلاث مرات.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي خَطِيئَتي، وَجَهْلي، وَإسْرَافِي في أمْرِي، ومَا أنْتَ أعْلَمُ بِهِ مِنِّي.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي جَدّي، وَهَزْلي، وَخَطَئي، وَعَمْدي، وَكُلُّ ذلكَ عِنْدِي.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ، وَمَا أخَّرْتُ، وَمَا أسْرَرْتُ، وَما أعْلَنْتُ وَمَا أنْتَ أعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أنْتَ المُقَدِّمُ، وأنْتَ المُؤَخِّرُ، وأنْتَ على كل شئ قَدِيرٌ .

اللَّهُمَّ إِني أعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ ما عَمِلْتُ وَمِنْ شَرّ مَا لَمْ أعْمَلْ.

اللَّهُمَّ إني أعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عافيتك، وَفَجْأةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سُخْطِكَ.

اللهم أرِح كل قلب لا يعلم بحاله إلا انت وأبعد عنّا جميعا الهـمّ والضّيق والشّقاء.

ربنا اكتب لنا في العام الذي مضى حسنة، واقبل منا أعمالنا وطاعاتنا.

اللهم لا تجعلنا من النادمين .

متى تقول دعاء نهاية عام 2023

لاشك أنه حان موعد تريد دعاء نهاية عام 2023 م ، حيث إن اليوم السبت يوافق 30 ديسمبر لعام 2023 م وغدًا الأحد يوافق 31 ديسمبر الجاري وهو آخر يوم في عام 2023 م، والذي ينتهي مع غروب شمس غد الأحد، لتبدأ أولى ليالي العام الجديد 2024 م فيما يبدأ أول أيام العام الجديد 2024 بعد غد يوم الإثنين ليوافق الأول من يناير لعام 2024 الميلادي، وهذا يعني أنه حان وقت ترديد دعاء نهاية عام 2023 واغتنامه بأفضل الصيغ الجامعة للخيرات والبركات ، والواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، بل إنه لم يتبق من وقت دعاء نهاية عام 2023 م سوى أقل من 33 ساعة من الآن وإلى مغرب غدًا الأحد .

دعاء بداية العام الجديد 2024

1. اللهم اجعل العام الجديد بداية كل فرح.

2. اللهم اجعله عاما لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر ولا يرد لنا فيه دعاء.

3. اللهم احفظ لنا من نحب و بشرنا بما يسر وحقق لنا ما نتمنى.

4. اللهم إنها بداية عام جديد فاجعله أجمل مما تمنيت.

5. اللهم اجعله عام شفاء لكل مريض وفرج لكل مهموم يارب العالمين.

6.اللهم اجعل أيامي القادمة حاملة الخير والفرح والتوفيق يارب.

7. عام جديد اللهم ارزقنا حلاوة الرحمة وطول الصحبة ولذة المغفرة وصفاء الود وتجنب الزلل وبلوغ الأمل وحسن الخاتمة.

8. اللهم اني استودعتك العام الجديد، يارب اجعله مليئ بالتوفيق والسعادة.

9.اللهم إني استودعتك فتح العام الجديد ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.

10. اللهم اكتب لعائلتي وأصدقائي وأحبتي خير الأقدار في بداية العام الجديد واجعلهم في ودائعك يا من لا تضيع ودائعه.

11.اللهُم إن حياتي مقلوبة رأسًا علي عقب وأشكو من أنني تائه في المُنتصف في كُل شئ فرتب لي دُنياي وأرشدّني إلي كل ما هو خيّر وإختر لي ما تُحب يا اللّه فأنا شئ وأنت رب كُل شيء.