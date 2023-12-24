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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعا لوقف إطلاق النار.. رئيس منظمة الصحة العالمية يدين تدمير مستشفيات غزة

صدى البلد

أعرب تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، عن قلقه العميق إزاء التدهور الشديد في النظام الصحي في غزة، واصفا إياه بـ"المأساة". 

وفي بيان نُشر على منصة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا)، لفت تيدروس الانتباه إلى التحديات التي يواجهها المهنيون الطبيون في المنطقة وأكد الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار.

وقال تيدروس على موقع X، إن تدمير النظام الصحي والمستشفيات في غزة هو مأساة، وفي مواجهة انعدام الأمن المستمر وتدفق المرضى الجرحى، نرى الأطباء والممرضات وسائقي سيارات الإسعاف وغيرهم يواصلون السعي لإنقاذ الأرواح. 

واعترف رئيس منظمة الصحة العالمية بالتفاني الملحوظ للعاملين الطبيين في غزة، الذين، على الرغم من الظروف الصعبة المتزايدة، يواصلون جهودهم لتوفير خدمات الرعاية الصحية الحيوية.

 وسلط الضوء على التحديات المستمرة التي يواجهها أخصائيو الرعاية الصحية الذين يتعاملون مع انعدام الأمن المستمر وتدفق المرضى الجرحى.

وتعهد تيدروس بدعم منظمة الصحة العالمية وشركائها في مجال الصحة للعمل بشكل تعاوني مع المجتمع الطبي في غزة.

وأكد أن منظمة الصحة العالمية وشركائها في مجال الصحة سيواصلون العمل جنبًا إلى جنب، لتوصيل الإمدادات، ودعم توفير الرعاية، ونقل المصابين بجروح خطيرة". 

وكرر تيدروس دعوة منظمة الصحة العالمية المستمرة إلى وقف فوري لإطلاق النار في المنطقة، مشددًا على الحاجة الملحة لوقف الأعمال العدائية المستمرة.

واكد بيان تيدروس التزام منظمة الصحة العالمية بمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة ودعم البنية التحتية للرعاية الصحية لضمان سلامة السكان.

ويلخص بيان تيدروس الحالة المزرية للنظام الصحي في غزة ودعوة منظمة الصحة العالمية لوقف إطلاق النار.  

تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ​قطاع غزة​ 50 ألف حامل في غزة 45 شاحنة محملة بالمساعدات دخلت غزة

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