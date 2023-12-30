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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة أون لاين

صدى البلد

قطعت الدولة شوطا كبيرا في ميكنة الخدمات وذلك تسهيلا على المواطنين ولتحقيق رفاهيتهم، ويهتم الكثير من المواطنين بمعرفة خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة بدلا من التوجه إلى مصلحة الأحوال المدنية، لاستخراج الأوراق والمستندات الرسمية بسبب المرض أو الانشغال بسبب مواعيد العمل أو بعد المسافة، وتُتيح الحكومة غالبية الخدمات التي يحتاجها المواطنون من خلال مواقعها الرسمية عبر الإنترنت، ضمن خطة الدولة للسير بخطى سريعة نحو التحول الرقمي.

 

ويوضح صدى البلد خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة من السجل المدني:

 

وتحتاج عملية استخراج شهادة الميلاد المميكنة عن طريق السجل المدني، إحضار مجموعة من الوثائق منها.. وهي كالأتي: 

نموذج (40) طلب الحصول على صورة وثيقة أو مستند.

مقدم الطلب، يجب أن يكون له الحق في استخراجها، وهم الأقارب من الدرجة الأولى مثل (الأب، الأم، الأخ، العم، الزوجة، الأبناء، الجد، الخال).

يمكن الحصول على الشهادة في اليوم التالي.

شهادة الميلاد أون لاين.

خطوات استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر أون لاين

 

- يجب الدخول إلى بوابة مصر الرقمية 

- اضغط على خانة خدمات "الأحوال المدنية"

- اختر "شهادة الميلاد”.

- اضغط "بدء الخدمة”

- قم بتسجيل الدخول

 

- اقرأ الشروط والأحكام بعناية ثم اضغط «موافق».

 

- سجل البيانات المطلوبة بدقة.

- سجل عنوان الاستلام بالتفصيل.

- قم بتسديد الرسوم المقررة.

 

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استخراج شهادة الميلاد 2023

 

ويستطيع المواطنون استخراج شهادة الميلاد بالطريقة الاعتيادية وهى التوجه إلى أقرب مصلحة أحوال المدنية، واتباع الخطوات الآتية:

 

- الذهاب إلى السجل المدني.

- تقديم بطاقة الرقم القومى.

- شراء نموذج 40.

 

خطوات استخراج شهادة الميلاد «أون لاين» عبر بوابة مصر الرقمية.

 

- الدخول على بوابة مصر الرقمية عبر هذا الرابط.

- الضغط على خانة "تصفح الخدمات”

- اختيار "شهادة الميلاد”

- في حال إذا كان لديك حساب، يرجى تسجيل الدخول على البوابة باستخدام رقم «الموبايل» وكلمة المرور.

- أما في حال إذا لم تكن تمتلك حساب، فيجب فتح حساب جديد.

الضغط على إصدار شهادة ميلاد مميكنة مطبوعة مسبقًا

- تتمثل الخطوة الأخيرة على الضغط على أبدأ الخدمة.

 

استخراج شهادة الميلاد

يبلغ رسوم استخراج شهادة ميلاد تُطبع لأول مرة 36 جنيها، بينما يصل رسوم استخراج شهادة ميلاد تُطبع بعد أول مرة إلى 19 جنيها، بينما تبلغ رسوم توصيل الخدمة بالبريد السريع 72 جنيهًا بالإضافة إلى 12 جنيها مصاريف.

 

رسوم استخراج شهادة الميلاد 2023

يختلف سعر استخراج شهادة ميلاد وفقا للطريقة التي تم بها استخراج على شهادة الميلاد، فقد أتاحت منصة مصر الرقمية إمكانية استخراج شهادة الميلاد اون لاين بسعر 63 جنيها، أما سعر استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر، من خلال التوجه إلى أقرب سجل مدني يتبع محل الإقامة المدونة في بطاقة الرقم القومي، يبلغ 50 جنيها بحد أقصى.

 

يتعرض الكثير من المصريين المغتربين في الخارج، سواء للعمل بإحدى الدول الأجنبية، أو طلاب البعثات التعليمية، إلى مواقف عديدة، تجعلهم في حاجة إلى استخراج شهادة ميلاد من القنصلية المصرية، وتوفر وزارة الخارجية، في جميع قنصليات الدول الأجنبية للمصريين، خدمة استخراج شهادة ميلاد مميكنة.

 

المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد مميكنة

1- أصل شهادة الميلاد المحلية مصدقة.

2- ترجمة جواز سفر الوالدين.

3- سداد الرسوم المقررة.

4- صورة عقد الزواج المصرية أو الأجنبية في حالة إذا كان مقدم الطلب متزوج.

5- صورة من بطاقتي الرقم القومي للوالدين، في حالة كون جواز السفر غير مميكن.

6- صورة من جوازي سفر الوالدين.

7- نموذج 26 من طلب قيد ميلاد.

8- نموذج 32 من إبلاغ الولادة.

9- نموذج 40 من طلب الحصول على قيد أو وثيقة أو مستند.

إجراءات الحصول على شهادة ميلاد مميكنة

1- شراء نموذج استخراج شهادة ميلاد وملأ بياناته.

2- تسليمه إلى جانب المستندات المطلوبة للموظف المختص بالقنصلية.

3- استلام شهادة الميلاد الميكنة عقب إنهاء القنصلية إجراءاتها.

 

الأوراق المطلوبة لتصحيح اسم الأم فى شهادة الميلاد:

1- وثيقة الزواج للوالدين.

2- بطاقة الأب الشخصية رقم قومي.

3- بطاقة الأم الشخصية رقم قومي.

4- بطاقتك الشخصية الخاصة بك رقم قومي.

5- شهادة الميلاد المراد تصحيح اسم الأم بها.

6- أحضر هذه المستندات ثم يعرض الأمر على لجان التصحيح بمصلحة الأحوال المدنية التابعة لها. 

 

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