السوق السوداء| الحكومة توجه ضربة قاضية لـ الدولار.. فيديو

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن دور مجلس الوزراء في السيطرة على ممارسات السوق السوداء بشأن الدولار، يتكامل مع البنك المركزي.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "دور مجلس الوزراء في هذا الشأن، يعتمد على جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة؛ من أجل زيادة الحصيلة الدولارية".

وأشار إلى أن: "الحكومة نجحت في جذب 5.6 مليار دولار.. والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت خلال الـ6 أشهر الماضية في جذب نحو 1.8 مليار دولار عن طريق الموافقة على مشروعات بصورة مبدئية أو نهائية بقيمة 1.8 مليار دولار".

وأكد أن: "الدولة تبذل كافة جهودها لمواجهة التحديات المرتبطة بالدولار، ومن المؤكد أن هناك تنسيقا وسياسة نقدية حكيمة يتبعها البنك المركزي، ومع جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنشهد مزيدا من الاستقرار خلال الفترة المقبلة".