قرار حكومي باعتبار 7 سلع منتجات استراتيجية.. ومتحدث مجلس الوزراء يعلن مفاجأة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الفترة الماضية شهدت دراسات ومشاورات لأوضاع السوق، وكيفية ضبط أسعار السلع، وتوفير المزيد منها.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "عندما انتهت كل المشاورات مع الجهات المعنية؛ صدر قراران، اليوم، من رئيس الوزراء، سيتم تطبيقهما في القريب العاجل خلال الأيام المقبلة".

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن: “القرار الذي سيصدر من وزير التموين هو الذي سيحدد كيفية وضع الحد الأقصى للسعر للمستهلك، وكل التفاصيل، وسينص القرار على بداية سريان تلك الإجراءات”.

وأوضح أن القرارين الصادران اليوم، ينص الأول على «تحديد 7 سلع باعتبارها منتجات استراتيجية.. وهي: زيت خليط الطعام، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، الجبن الأبيض».

ونوه بأن حكم المادة الـ8 من قانون حماية المستهلك، سيطبق على هذه السلع، والتي تحظر حبس سلع أو منع تداولها والامتناع عن بيعها".

وأضاف: "القرار أيضا ينص على أنه سيعمل بالقرار لمدة 6 أشهر أو لحين إشعار آخر، ونص القرار أيضا على إلزام المنتجين والموردين والموزعين والبائعين بالمبادرة، بإخطار مديريات التموين بنوعية وكميات ما قد يكون مخزن لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين".

واسترد: "مخالفة هذا القرار من قبل أي منتج أو مصنع أو مورد؛ سيؤدي إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 71 من قانون حماية المستهلك، عليه، والتي ينص بعضها على الحبس والغرامات في هذا الشأن".