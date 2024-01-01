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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر عيار 14 اليوم 1-1-2024

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر سعر أدني عيار ذهبي  المتمثل في سعر عيار 14 الأقل قيمة، مع بداية  تعاملات اليوم الإثنين 1-1-2024،  مسجلا حوالي 2093 جنيها للبيع و 2113 جنيها للشراء.

واختتم  سعر المعدن الأصفر أمس الأحد، تعاملاته علي تراجع قدره  15 جنيها وذلك بالنسبة لقيمة الجرام الواحد داخل محلات الصاغة 

تراجع سعر الجنيه الذهب 900 جنيه.. اعرف التفاصيل | فيديو

أسعار الذهب تواصل الهبوط في مصر اليوم.. وهذا سعر عيار 21

عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 3589 جنيه للبيع و 3623 جنيه للشراء .

عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 3140 جنيها للبيع و 3170 جنيها للشراء.

عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2691 جنيها للبيع و 2717 جنيها للشراء.

استقرار الأسعار 

وشهدت أسعار الذهب في مصر استقرارا مع بداية داخل محلات الصاغة ودون أي تغيير يذكر في سعر الجرام.

سعر الجنيه الذهب 

 

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 25.12 ألف جنيه للبيع و 25.36 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب 

 

وصل سعر أوقية الذهب نحو 111.61 ألف جنيه للبيع و 112.7 ألف جنيه للشراء.

سعر كيلو الذهب 

 

بلغ سعر كيلو الذهب نحو 3.6 مليون جنيه للبيع و 3.622 مليون جنيه للشراء.

ارتفاع في البورصات العالمية

ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنحو 13% خلال تعاملات عام 2023، ليحقق أفضل أداء سنوي في ثلاثة أعوام، وذلك بفعل تراجع الدولار، وارتفاع الطلب مع استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بجانب تزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الربع الآول من 2024.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالبورصة العالمية بنحو 237 دولارًا خلال تعاملات العام، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1825 دولارًا، ولامست مستوى 2153 دولارًا كأعلى مستوى تاريخي لها، واختتمت تعاملات العام أمس الجمعة عند مستوى 2062 دولارًا.

وتوقع إمبابي، أن تشهد الأسواق حالة من الانتعاش خلال شهر يناير المقبل، مع موعد استحقاق الشهادات البنكية ذات العائد 25% ، لاسيما مع رغبة المواطنين في التحوط والحفاظ على قيمة مدخراتهم، في ظل استمرار تراجع الجنيه أمام الدولار، ووصول سعر صرف الدولار بالأسواق الموازية لنحو 53 جنيهًا.

الذهب أداة للتحوط

 قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات، أن استخدام الذهب كوسيلة للتحوط في مصر أخذ منحنى سلبي جداً مؤخراً بسبب اتجاه بعض أصحاب الأعمال والتجار وأصحاب المشروعات المختلفة اتجاه لشراء الذهب ، وهذا يحد من النشاط الاقتصادي في مصر، فثقافة الذهب لدينا في مصر اخذت منحنيات سلبية أخر عامين بسبب أزمة تصفية بعض الأنشطة التجارية لوضع الأموال في الذهب بسبب قفزات أسعاره.

وأضاف، الخبير الاقتصادي، أن الذهب لحفظ قيمة العملة للأفراد والاتجاه العام في مصر نحو شراء الذهب قد يخلق صعوبة مستقبلية عند إعادة البيع أو في حالة حدوث هبوط الأسعار واتجاه المستهلكين للبيع، لأن حجم المشتريات السنوي للذهب في مصر أمر مرعب للغاية يقترب من 30 طن سنويًا وهذا يحتاج سيولة كبيرة في حالة الاتجاه نحو تسييل هذا الذهب للمستهلكين، ويجب أن يكون هناك وعي في السوق المصري من خطورة حدوث فقاعة في سوق الذهب.

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