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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| حقيقة عودة تامر حسني وبسمة بوسيل.. ورسالة مؤثرة من شيرين بعد الطلاق من حسام حبيب

صدى البلد

نشر قسم الفن، عددا من  الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية .. 

حقيقة عودة تامر حسنى وبسمة بوسيل .. تفاصيل

نفت بسمة بوسيل الأخبار المتداولة حول عودتها للفنان تامر حسنى.

 وكتبت بسمة بوسيل عبر حسابها بتطبيق  "إنستجرام" منشورا أوضحت من خلاله أن تامر حسني قد نشر الصورة العائلية لإسعاد أطفالهم ، بسبب عدم قدرته على قضاء ليلة رأس السنة معهم.

نقابة المهن الموسيقية تنعي والدة المطربة لطيفة

تقدمت نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب الفنان مصطفى كامل وأعضاء مجلس الإدارة، بالعزاء للفنانة التونسية لطيفة في وفاة والدتها التي رحلت منذ قليل بعد صراع مع المرض.

وجاء بيان العزاء الصادر عن النقابة كالتالي : "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلة الفنانة لطيفة وذويها بأصدق التعازي، سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".

ليه النكد .. رسالة مؤثرة من شيرين بعد الطلاق من حسام حبيب

تداول عدد من رواد موقع الفيديوهات الشهير “ تيك توك ” فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب ، اثناء احيائها حفل غنائي بمناسبة العام الجديد 2024 ليلة أمس في دبي .

ومازحت شيرين عبد الوهاب جمهورها الذي طلب منها عدد من الاغاني الحزينة قائلة : انتو ليه غاويين نكد ، احنا في new year “ . 
 

أحيت امس  الفنانة شيرين عبد الوهاب، فقرتها الغنائية على مسرح أرينا فيستيفال سيتي بدبي، ضمن حفلات  رأس السنة هناك.
 

 

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