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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حقيقة عودة تامر حسنى وبسمة بوسيل .. تفاصيل

تامر حسنى وأسرته
تامر حسنى وأسرته

نفت بسمة بوسيل الأخبار المتداولة حول عودتها للفنان تامر حسنى.

 وكتبت بسمة بوسيل عبر حسابها بتطبيق  "إنستجرام" منشورا أوضحت من خلاله أن تامر حسني قد نشر الصورة العائلية لإسعاد أطفالهم ، بسبب عدم قدرته على قضاء ليلة رأس السنة معهم.

 وأعربت عن اعتذارها عن السوء فهم الأمر وشكرت جميع الأشخاص الذين تواصلوا معها برسائل طيبة، وتمنت للجميع عامًا سعيدًا مليئًا بالسعادة.

نشر الفنان تامر حسني صورة بصحبة زوجته السابقة بسمة بوسيل وأولاده ليهنىء جمهوره بمناسبة رأس السنة ، ذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وعلق تامر حسني على الصورة ، قائلاً: “ كل سنة وأنتوا طيبين ويارب أفضل على الجميع وعلى أمتنا العربية”.

وقد أعلنت، بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني عن طلاقهما رسميا خلال الفترة الماضية.

وكتبت بسمة بوسيل عبر خاصية الاستوري على انستجرام: وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام.. ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير.. آمين يارب.

ورد الفنان تامر حسني، فور إعلان الانفصال بنص مليء بالود والإحترام، وأكدت بعض المصادر عن استمرار علاقتهم العملية بمشروع يحمل اسم أبنائهم.

وكتب تامر حسني عبر خاصية الاستوري على انستجرام: "وجعل بينكم مودة ورحمة، بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا.

وعاد تامر حسني منذ أيام لاستئناف نشاطه الفني ودخول الاستديو لتسجيل أغاني ألبومه الجديد بعد فترة توقف بسبب الأحداث الجارية فى فلسطين.

ونشر تامر حسني صورة له من داخل الاستديو معلنا عودته لتسجيل أغاني ألبومه الجديد المفترض طرحه مع بداية عام 2024.

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