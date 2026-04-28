وزير الاستثمار : مصر تدشن أكبر مركز توزيع للتجارة السريعة إقليميا

شارك الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في افتتاح أكبر مركز توزيع للتجارة السريعة لشركة “طلبات مصر” بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، في خطوة تعكس تنامي الاستثمارات في قطاع التجارة الحديثة والخدمات اللوجستية داخل السوق المصري.

ويقع المركز داخل مجمع “يانمو إيست” اللوجستي على طريق القاهرة–السويس، ويمتد على مساحة 27 ألف متر مربع، بطاقة تشغيلية تصل إلى نحو مليون قطعة يوميًا، ويخدم حاليًا 12 مدينة، مع خطة للتوسع إلى 17 مدينة خلال الفترة المقبلة، بما يعزز كفاءة عمليات التوزيع وسلاسل الإمداد.



وأكد الوزير أن المشروع يمثل خطوة مهمة تعكس جاهزية السوق المصري لاستيعاب استثمارات الاقتصاد الرقمي الكبرى، كما يجسد نجاح توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة اللوجستيات، بما يدعم توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن هذه النوعية من الاستثمارات تعزز دور مصر كمركز إقليمي رائد في التجارة الحديثة والخدمات اللوجستية المتطورة، خاصة مع التوسع المستمر في التجارة الإلكترونية وزيادة الاعتماد على الحلول الذكية في إدارة العمليات التشغيلية.

وأضاف أن المشروع يسهم كذلك في دعم المنتجين المحليين ورفع كفاءة الأسواق، من خلال تحسين سلاسل الإمداد وتسريع عمليات التوزيع، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة السوق وتوافر المنتجات للمستهلكين.

وشدد الوزير على أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبحا من العوامل الأساسية في رفع كفاءة التشغيل وسلاسل الإمداد، مؤكدًا أن التوسع في هذا النوع من المشروعات يمثل ركيزة رئيسية لدعم نمو قطاع التجارة الإلكترونية في مصر خلال المرحلة المقبلة.