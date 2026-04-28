وزير الصناعة: توسع لوجستي كبير يرسّخ مكانة مصر كمركز للتجارة السريعة

شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في فعاليات حفل افتتاح أكبر مركز توزيع للتجارة السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع “لطلبات مصر” بمجمع “يانمو إيست” اللوجستي بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين وقيادات الشركة، في حدث يعكس توسع الاستثمارات التكنولوجية واللوجستية في السوق المصري.



وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حرص وزارة الصناعة على دمج التكنولوجيا الحديثة في خدمة قطاع التصنيع المحلي، وربط المنصات الرقمية بالمصنعين المحليين بما يمنحهم ميزة تنافسية جديدة، ويساهم في تسريع حركة الإنتاج، ويدعم دمج المصانع المصرية داخل منظومة التجارة الحديثة بشكل أكثر فاعلية وكفاءة.

ودعا وزير الصناعة مسؤولي شركة “طلبات” ومجموعة “ديليفري هيرو” إلى دراسة توسيع نطاق أعمالهم ليشمل دعم السلع الصناعية، من خلال تأسيس “منصة طلبات الصناعية”، بما يتيح خلق قناة تسويقية جديدة للمنتجات الصناعية المحلية، خاصة في مجالات العدد والأدوات والمستلزمات الصناعية، بما يسهم في تحسين وصولها إلى الأسواق بشكل أسرع وأكثر تنظيمًا.

وأشار الوزير إلى أن توظيف القدرات التكنولوجية المتقدمة التي تمتلكها الشركة يمكن أن يحقق نقلة نوعية في دعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير منصات رقمية توسع من فرص التسويق وتزيد من قدرة هذه المشروعات على المنافسة والنمو داخل السوقين المحلي والإقليمي.

وأشاد وزير الصناعة بمرونة الكيانات الاستثمارية الكبرى العاملة في مصر واستعدادها للتوسع في مجالات جديدة تدعم أهداف التنمية الشاملة، مؤكدًا أن التكامل بين التكنولوجيا المتقدمة وقاعدة التصنيع المحلي يمثل أحد أهم مسارات تحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال المرحلة المقبلة.

ويُعد المركز اللوجيستي الجديد إضافة نوعية لقطاع التجارة السريعة في مصر، حيث يمتد على مساحة تقارب 27 ألف متر مربع، بطاقة تشغيلية تصل إلى نحو مليون قطعة يوميًا، ويخدم حاليًا شبكة “طلبات مارت” في 12 مدينة بنسبة تغطية كاملة، مع خطط للتوسع مستقبلًا لتشمل 17 مدينة على مستوى الجمهورية.