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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يعتمد ترقية 375 موظفاً بالديوان العام والوحدات المحلية

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة قنا

اعتمد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، ترقية 375 موظف بديوان عام المحافظة، ووحدات الإدارة المحلية التابعة من المراكز والمدن المستحقين للترقية اعتباراً من أول يوليو 2023م، بمختلف التخصصات، وذلك في ضوء القواعد الصادرة من رئيس جهاز التنظيم والإدارة رقم 121 لسنة 2023م.
وقال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا ، إن القرار نص في مادته الأولى نص على ترقية 375 موظفاً من المستوى الوظيفى الأدنى إلى المستوى الوظيفى الأعلى بمختلف المجموعات النوعية مع منحهم علاوة الترقية المقررة بنسبة 5 % من الأجر الوظيفى اعتباراً من أول يوليو 2023، وفقا للمسمى الوظيفى لهم.

 

وتابع عبدالباقى: تضمن القرار في مادته الثانية صرف الحافز لـ 131 موظفاً من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، والذين مر عليهم 3 سنوات في المستوى الوظيفى وذلك وفقاً للقانون.

وأشار المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، إلى أن يجرى تنفيذ خطة إعادة هيكلة الديوان العام وإداراته المختلفة بما يتناسب مع قانون الخدمة المدنية الجديد وتحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية المتاحة وذلك بالتنسيق والتعاون بين الموارد البشرية بالمحافظة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وتابع عبدالباقى: تكثيف وتطوير البرامج التدريبية للعاملين يهدف تنمية الكوادر البشرية بالمحافظة وتأهيلهم لمواكبة التطور التكنولوجى والتحول الرقمى تنفيذاً لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 

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