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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: استمرار تكثيف القوافل الطبية المجانية خلال يناير

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين.

محافظ الإسكندرية يكلف رؤساء الأحياء بإزالة البناء المخالف

‏‎وفي هذا الصدد، تُنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية عدد ٨ قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر يناير وفقًا للمواعيد والأماكن التالية: حيث تقام يومي (٢-٣ يناير) قافلة طبية بوحدة عبد  القادر بنطاق حي العامرية ،وتقام أيضًا يومي (٩-١٠ يناير) قافلة طبية بوحدة التنمية بنطاق مركز ومدينة برج العرب، وتقام يومي (١٤-١٥ يناير)قافلة طبية بوحدة طب أسرة ك٢١ بنطاق حي العجمي، وتقام يومي (١٦-١٧ يناير)قافلة طبية بمركز شباب أبو تلات بنطاق  حي العجمي، ويومي (٢١-٢٢ يناير)قافلة طبية بوحدة الجزائر بنطاق حي العامرية وأيضًا يومي (٢٣-٢٤ يناير) قافلة بوحدة الهوارية بنطاق  حي العامرية، وتقام يومي (٢٨-٢٩ يناير) قافلة بوحدة بنجر ٦ بنطاق مركز ومدينة برج العرب وتختتم مديرية الصحة شهر يناير بقافلة طبية يومي (٣٠-٣١ يناير) بوحدة بنجر ١ بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

يأتي هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

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