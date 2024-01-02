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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رعب في ليفربول.. كلوب يؤكد إصابة نجم النجم الفريق قبل مواجهة آرسنال

يورجن كلوب
يورجن كلوب

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن دومينيك زوبوسزلاي، تعرض لإصابة في أوتار الركبة، خلال فوز ليفربول 4-2 على نيوكاسل يونايتد، في يوم رأس السنة الجديدة.

أدت ثنائية محمد صلاح وأهداف كيرتس جونز وكودي جاكبو إلى فوز الريدز وتوسيع الفارق في صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 3 نقاط مع اقرب منافسيهم، ومع ذلك، فقد خسروا سزوبوسزلاي بسبب الإصابة بعد مرور ساعة، حيث تم استبدال اللاعب المجري بـ رايان جرافنبرتش في الدقيقة 64.

وفي حديثه بعد صافرة النهاية، أكد كلوب أن لاعب خط الوسط تعرض لإصابة في أوتار الركبة لكنه لم يتمكن من تأكيد المدة التي يمكن أن يبقى فيها فريقه بدون خدمات اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، قائلا:"نعم خرج بسبب الإصابة أردنا إبعاده، ولقد كانت الخطة ولكن لسوء الحظ تأخرت دقيقة واحدة لأنه شعر في الموقف الأخير بتمزق في عضلات الفخذ الخلفية، والآن، من الواضح أننا لا نعرف مدى ذلك يجب أن ننتظر".

ويعود ليفربول إلى اللعب خارج ملعبه أمام آرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد 7 يناير 2024، قبل استضافة فولهام في مباراة الذهاب من نصف نهائي كأس الرابطة يوم الأربعاء 10 يناير 2024، وستكون مباراتهم القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز خارج ملعبهم أمام بورنموث يوم الأحد 21 يناير 2024.

وفي مواجهة فترة غيابه عن الملاعب، من المقرر أن ينضم سزوبوسزلاي إلى تياجو ألكانتارا وستيفان باجسيتيتش وأندي روبرتسون وجويل ماتيب وكوستاس تسيميكاس في قائمة إصابات الريدز.

و في هذه الأثناء، من المقرر أن يظل كلوب بدون خدمات محمد صلاح وواتارو إندو حتى الشهر المقبل، حيث سيغادر الثنائي الآن للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية وكأس آسيا بعد فوزه على نيوكاسل، على الرغم من عودة أليكسيس ماك أليستر من إصابة في الساق.

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