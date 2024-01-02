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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيس جامعة الأزهر يترأس اجتماع مركز بيو تكنولوجيا التخمرات والميكروبيولوجيا التطبيقية

صدى البلد

طالب فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بالعودة إلى الطبيعة واستثمار المنتجات الطبيعية في جميع مناحي الحياة؛ حفاظًا على الصحة العامة، جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس إدارة مركز بيو تكنولوجيا التخمرات والميكروبيولوجيا التطبيقية بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، واللواء طبيب خالد عيسى عامر، مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدي بالقوات المسلحة، والدكتور محمود رمضان صوفي، مدير المركز، إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة المركز.

وأعلن رئيس جامعة الأزهر أن البحث العلمي الجاد والفعال يعد القاطرة الحقيقة للتنمية، لافتًا إلى أهمية ربط البحث العلمي بحاجة المجتمع.

وأشاد رئيس جامعة الأزهر بجهود المركز في مجال تدريب وتأهيل طلاب جامعة النيل على جهاز المخمر في المركز، وثمن رئيس الجامعة الاقتراح الذي تقدم به مدير المركز لعقد المؤتمر الأول للمركز بمشاركة القامات العلمية الكبيرة في مجال تكنولوجيا التخمرات، إضافة إلى الإشادة بتوجه المركز نحو تصنيع وتعبئة المنظفات،  بجانب الموافقة على إصدار مجلة علمية للمركز تحمل اسم مجلة فيرمو، وأيضًا استعرض الاجتماع المقترح الخاص بتنظيم رحلات علمية لطلاب المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم إلى المركز، إضافة إلى ذلك بدء المركز في تجهيز بنك للسلالات الميكروبية بهدف استخدامه في البحث العلمي.

رئيس جامعة الازهر اجتماع مركز بيو تكنولوجيا التخمرات والميكروبيولوجيا التطبيقية مركز بيو تكنولوجيا التخمرات والميكروبيولوجيا التطبيقية جامعة النيل

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